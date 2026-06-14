「ダラスにいます」本田圭佑、Ｗ杯日本代表初戦の地へ！ 13日は誕生日「こんなに素敵な40歳って奇跡」
サッカー元日本代表の本田圭佑さんは6月13日、自身のInstagramを更新。サッカーＷ杯日本代表初戦の地、ダラスにいることを報告しました。
【写真】本田圭佑、「ダラスにいます」
この投稿にコメントでは「もちろんです！ ワクワクドキドキしてます」「本田さんに興奮しちゃいます笑」「めちゃめちゃ楽しみにしてます 本田さんの解説も」「かっこいい」「楽しみにしています」「Hondaaaaa 」「本田さんかっけー！！」との声のほか、13日に40歳の誕生日を迎えた本田さんに「誕生日おめでとうございます」「圭佑40歳おめでとう」「こんなに素敵な40歳って奇跡すぎるスーパーマン」と祝福の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】本田圭佑、「ダラスにいます」
「ワールドカップに興奮していますか？」本田さんは「ダラスにいます。ワールドカップに興奮していますか？」とつづり、1枚の写真と1本の動画を投稿。日本時間の15日午前5時、サッカーワールドカップ2026での日本代表の初戦となるオランダ戦が開催されるアメリカ・テキサス州ダラスにいることを報告し、黒いパーカーを着用しサングラスをかけて車に乗り込む姿などを披露しています。
「今年のテーマはブラックの似合う男！」14日の投稿では、長袖スウェットにハーフパンツ、キャップ帽をかぶってサングラスをかけた黒で統一したコーディネートを披露し、「フル装備」と英語でつづっている本田さん。リラックスしたような笑顔も見られます。ファンからは「黒で統一格好良い」「今年のテーマはブラックの似合う男！」「かっこよすぎます」「カッコイイ｡好き」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)