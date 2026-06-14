日本テレビ系列で現在放送中の、志尊淳主演『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分〜）。最終話「10回切って倒れない木はない」が6月14日（日）に放送予定です。

【写真】桃子の笑顔を取り戻すため、拓人は…

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木照。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった 河瀬桃子。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない……その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを……。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった……。

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主人公のキム・ミンソク/青木照を志尊淳、ミンソクと惹かれあう河瀬桃子を仁村紗和、桃子に恋心を抱く御曹司・山城拓人を京本大我、謎の令嬢・新海映里を長濱ねるが演じる。

主題歌は昨年25周年アニバーサリーイヤーをむかえたアーティストAIが、本作のために書き下ろした楽曲『It’s You』。



日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（写真提供：日本テレビ）

＜前回のあらすじ＞

幸せをつかみかけたミンソクに、命の危機が迫る……！

理想のホテルの実現を夢見る韓国の財閥御曹司キム・ミンソク/青木照は、自分を韓国から追い出した養兄･ヒスン（キム・ドワンさん）との確執を解消。

ヒスンは今までミンソクを見捨てたフリをしながら、ミンソクにかけられていた横領の疑いを晴らすために証拠集めをしていたのだった。

これからは兄弟で一緒にファングムホテルグループを守っていきたいというヒスンの思いを受け止めたミンソクは、ようやく自分の居場所を取り戻し、約束通り、離れていた恋人・河瀬桃子を迎えに行くが……。

その矢先、養母・キョンファ（キム・ジュリョンさん）が暴走！

溺愛する息子のヒスンが裏でミンソクのために動いていた事実を知り、憎しみを募らせ、ナイフでミンソクを刺してしまい…！

意識不明の重体で山城記念病院に運ばれたミンソクは、肝臓を大きく損傷し、一刻を争う危険な状態に…！

激しく動揺する桃子は、幼なじみの山城拓人（京本大我さん）に泣きすがるが…。

ミンソクを救おうとする拓人が、予期せぬ行動に出て…！



日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（写真提供：日本テレビ）

＜最終話あらすじ＞

「桃子さんには、もう会えません」――。

理想のホテルの実現を夢見ていた韓国の財閥御曹司キム・ミンソク/青木照は、養母・キョンファに刺されて大けがを負い、車椅子の生活に。

周りの助けがなければ生活できなくなってしまったミンソクは、愛する河瀬桃子のために何もしてやれない自分自身に耐えきれず、桃子に一方的に別れを告げ、日本を離れ韓国へ――。

それから１カ月、ソウルの家で養兄･ヒスンと暮らすミンソクは、仕事への意欲も、リハビリする気力もなくし、桃子と約束した《理想のホテルを作る》という夢も見失ってしまう……。

一方の桃子も、ミンソクが日本を去ってから、ちゃんと笑うことができなくなってしまう。

桃子に本来の笑顔を取り戻してほしい幼なじみの山城拓人（京本大我さん）は、ミンソクのスマホに何度もメッセージを送るが――。

そんな中、拓人のもとに、ミンソクの実父・青木優（田辺誠一さん）が訪ねて来て……。