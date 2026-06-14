◇プロボクシングWBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 ジェシー・ロドリゲス＜TKO6回＞アントニオ・バルガス（2026年6月13日 米アリゾナ州グレンデール デザート・ダイヤモンド・アリーナ）

前WBA・WBC・WBO3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）がバンタム級初戦でWBA世界同級王者アントニオ・バルガス（29＝米国）に6回1分15秒KO勝ちし、世界3階級制覇を達成した。戦績はロドリゲスが24勝（17KO）、バルガスが19勝（11KO）2敗1分け。

序盤は自身より3センチ高い、1メートル66の王者バルガスのフィジカル、手数にやや苦戦。それでも4回からプレスを強め、相手のサイドに回りながら左フック、左アッパーを繰り出した。5回には強烈な左フックを見舞うと、間を置いてバルガスがダウン。再開後も被弾しながらと回転力を生かすと、6回にも強烈な左カウンターで2度目のダウンを奪取。キャンバスに沈んだバルガスを見てレフェリーが試合を止め、6連続KO勝利を飾った。

米老舗専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）4位のロドリゲスは、同1位の世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）の次戦相手候補にも浮上。PFP対決は来年1月の日本開催も報じられている中、ロドリゲスのトレーナーを務める、ロベルト・ガルシア氏は井上尚戦の前にバンタム級でもう1試合行う構想を明かしており、WBC王者の井上拓真（大橋）、WBO王者クリスチャン・メディナ（メキシコ）との対戦を希望している。

一方でWBAは正規王者となったロドリゲスに対し、試合後6カ月以内にWBA休養王者・堤聖也（30＝角海老宝石）と団体内統一戦を指令しているという。