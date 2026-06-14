◇ナ・リーグ カブス―ジャイアンツ（2026年6月13日 サンフランシスコ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に「4番・右翼」で出場。守備中の思わぬアクシデントで途中交代を余儀なくされた。

4―1の4回1死、チャプマンが放った浅い飛球に対してダッシュよく前進。グラブをいっぱいに伸ばして捕球しようとするも届かず、打球はグラウンドに落ちた。その際に足に異変を生じ、右膝を気にする素振りを見せた。中堅手のクローアームストロングはすぐさまベンチに合図を送る。トレーナーとともにカウンセル監督も鈴木の元へと駆けつけた。

様子を見た後に、鈴木は右足を引きずりながら、自ら歩いてベンチへ。カウンセル監督はショウとの交代を告げた。

鈴木は今年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦で盗塁を試みた際、右膝を負傷。キャンプに合流した後、右膝後十字靭帯の軽度の損傷と診断され、開幕はIL入りで迎えた。4月10日（同11日）にメジャー復帰した。

交代までは攻守で躍動した。初回2死二塁からの第1打席は四球で出塁。その裏の守備ではビッグプレーでピンチの芽を摘み取った。初回1死、ジャイアンツ2番・エルドリッジの放った打球は右翼線へ。クッションボールを処理した鈴木は二塁へと素早くワンバウンド送球。“レーザービーム”を受けた遊撃手・スワンソンが打者走者にタッチし、アウトにしてみせた。

守備でつくったリズムを打撃につなげた。1―0の3回1死一、三塁からの第2打席。ジャイアンツ先発・マクドナルドのカットボールを捉え、右前打で貴重な追加点をたたき出した。3日（同4日）のアスレチックス戦から続けている連続試合安打を10に伸ばし、3試合連続の打点も記録。さらに守備でも3回1死一塁の場面でジャイアンツ・ハースの右翼線への打球をスライディングキャッチするなど、好守を連発した。