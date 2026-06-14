◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組 ハイチ０―１スコットランド（１３日、ボストン競技場）

１９７４年西ドイツ大会以来、５２年ぶり２度目の出場となるハイチ（ＦＩＦＡランク８３位）は、２８年ぶり９度目出場のスコットランド（同４２位）に０―１で敗れた。

親善試合を含めて初対決となった一戦は、ボストン競技場に満員の６万４１４６人が駆けつけた。５２年ぶりに出場したカリブ海の島国・ハイチのサポーターが大挙して来場し、母国が攻め込む度に大歓声。Ｗ杯初勝利はならなかったが、スタンドで跳びはねながら声援を送った。

ＮＨＫで解説を務めた元日本代表ＦＷの播戸竜二氏は「スタジアムが揺れていいます。立って跳びはねるので揺れますね」と驚きを隠せなかった。

◆ハイチ（１３大会ぶり２度目） ＦＩＦＡランク８３位。初出場した１９７４年西ドイツＷ杯は３戦全敗。フランス出身のセバスティアン・ミニェ監督が指揮。イングランド・ウルバーハンプトンＭＦベルガルドが攻撃の中心。北中米カリブ海３次予選Ｃ組６勝２分２敗で１位通過。首都はポルトープランス。カリブ海にあり、北海道の約３分の１程度の約２・８万平方キロメートル。人口は約１１５０万人。世界の最貧国に分類され、ギャングの活動が激しく治安が悪い。言語はフランス語など。五輪は１９２８年にアムステルダム大会で銅メダルを獲得してからメダルなし。