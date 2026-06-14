ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１３日（日本時間１４日）、本拠地トロントでのヤンキース戦で２試合連続となる１５号ソロをかっ飛ばし、大きな存在感を示した。

弾丸ライナーで左翼席に突き刺したのは３回の第２打席だった。好打者でもさばくことが難しい内角高めへのフォーシームが３球続き、最後は９８・４マイル（約１５８・４キロ）のボール球を一閃。両チームとも無得点だった均衡をひと振りで破り、待望の先制点をもたらした。チームはあえなく１―３で逆転負けを喫したが、主砲のゲレロが３本塁打と伸び悩む中で貴重な長距離砲として役割を果たしている。

米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮ ＳＩ」がまず着目したのは、打った相手だ。右腕のキャメロン・シュリトラー投手（２５）はメジャー２年目ながら昨季は１４試合に先発して防御率２・９６の好成績。今季も試合前時点で１４度の先発で７勝（３敗）を挙げ、防御率はア・リーグで唯一の１点台となる「１・８７」で独走してきた超難敵だ。

計算上は１試合で２失点もせず、今年のサイ・ヤング賞候補にも挙げられる投手から一発を放ち、同誌は「チームが大きなプレーを必要とした時、彼（岡本）はまたしても決定的な場面で結果を出した。どのイニングであろうと、シュリトラーから１点でも奪うことは並大抵なことではない」と賛辞を並べた。

さらに、生活を含めて何もかもが日本と異なる環境下で１年目から結果を積み上げていることも「着実に成長を見せている」と称賛。直近１５試合でマークした打率２割７分８厘、４本塁打、１２打点、ＯＰＳ０・８７０などの成績を挙げ「自信を取り戻した彼は打順を徐々に上げてきている。また、チームの他の長距離打者が不振に陥っているため、上位打線には彼の長打力が必要」「ブルージェイズは再び調子を上げつつあり、今最も注目すべき選手は岡本だ」と断じた。

巨人時代に３度の本塁打王に輝き、在籍した１１年間で２４８発。その実力はやはりダテではない。