フライトライン産駒の世界初勝利は海外メディアも速報を伝えている。米国競馬専門メディア「ブラッドホース」は日本時間１４日、「フライトラインが産駒初勝利 デミアンが日本で勝利」との見出しで速報記事をアップ。注目度の高さがうかがえる。

日本で初出走となったフライトライン産駒のデミアン（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎）が、１３日の東京６Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル）で産駒初勝利を飾り、同メディアは「終盤に見事な加速を見せ、１馬身１／４差で勝利した」レースの内容とともに、「素晴らしい勝利を収めることができました。将来有望な馬だと思います」と騎乗したレーン騎手のコメントも紹介している。

わずかの差で日本がフライトライン産駒第１号の″称号”を得ることになった。同メディアは「無敗のチャンピオン（フライトライン）が産駒を初めて出走させたのは６月１２日のことで、マーク・キャッセ調教師が管理し、グリーンウェル・サラブレッズが所有するグリーンウェルが、チャーチルダウンズで若さを見せながら２馬身差の２着に入った」と掲載。また、ハウスボートパーティー（父フライトライン）が現地時間１３日のチャーチルダウンズ競馬場で３着に入っていることも付け加えた。

米国でも超大物と言われるフライトライン産駒の動向が注目を集めているようだ。「フライトライン産駒の中で最も注目を集めているのはゼダン」と紹介。ゼダンは今年のＯＢＳスプリングセールで１０５０万ドル（約１６億円）という破格の落札額に達した馬で、現在はボブ・バファート調教師の下でデビューに向けた調教を行っている、と伝えている。さらに「高い評価を受けている」と指摘しているのが、スティーブ・アスムッセン調教師が管理するパワーライン。こちらは昨年のファシグティプトン社サラトガセールで、落札額が１８０万ドルだった。

日本でも注目が高まりつつあるフライトライン産駒。同メディアは「種付け料２０万ドルでデビューしたフライトライン産駒には、現在１２４頭の２歳馬がおり、直近の種付けシーズンでは１２万５０００ドルとなっています」と解説しているが、産駒の活躍次第では来年以降の種付け料がかなり高騰するだけでなく、日本人でもなかなかセリでは手の入らない貴種になるかもしれない。