純烈弟分「モナキ」じん、幼少期ショット公開「目元の面影がすごい」「ポーズと表情がめっちゃ可愛い」と話題
【モデルプレス＝2026/06/14】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキの公式X（旧Twitter）が、6月13日に更新された。じんが出演イベントのオフショットと共に幼少期ショットを公開し、話題となっている。
【写真】バズリ中の純烈弟分「おめめぱっちりでほっぺモチモチ」可愛すぎる幼少期ショット
じんは「今日はナースフェス2026に出演させて頂きました」とつづり、6月13日（土）・14日（日）の2日間に渡り、東京・新宿住友ビル三角広場にて開催されている日本最大級の看護師向けイベント「ナースフェス2026」に出演したことを報告。ファンとともに撮影したオフショットを公開した。
続けて「僕は幼い頃、小児喘息でひたすら病院通いの日々で入院などもしたことから病院やナースさんがとても身近な存在でした。甘えたり喧嘩もしたり初恋もしたり…、人生に密接に関わる大切な存在です。なのでこうして微力ながら貢献出来たことがとても嬉しかったです」と、病弱だった自身の幼少期のエピソードと共に医療従事者への感謝。「P.S.当時のじんちゃんを添えて」と、当時の写真を披露している。
この投稿に、ファンからは「頑張ってきたんだね」「ちびっ子じんくんに癒された」「ポーズと表情がめっちゃ可愛い」「目元の面影がすごい」「じんくんの想いに感動した」「イベントお疲れさまでした」「おめめぱっちりでほっぺモチモチ」「これからもっと活躍してください」といった反響が寄せられている。
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前に、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が6億回再生突破、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。（modelpress編集部）
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【写真】バズリ中の純烈弟分「おめめぱっちりでほっぺモチモチ」可愛すぎる幼少期ショット
◆モナキじん、幼少期の姿公開
じんは「今日はナースフェス2026に出演させて頂きました」とつづり、6月13日（土）・14日（日）の2日間に渡り、東京・新宿住友ビル三角広場にて開催されている日本最大級の看護師向けイベント「ナースフェス2026」に出演したことを報告。ファンとともに撮影したオフショットを公開した。
◆じんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「頑張ってきたんだね」「ちびっ子じんくんに癒された」「ポーズと表情がめっちゃ可愛い」「目元の面影がすごい」「じんくんの想いに感動した」「イベントお疲れさまでした」「おめめぱっちりでほっぺモチモチ」「これからもっと活躍してください」といった反響が寄せられている。
◆純烈の弟分・モナキって？
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前に、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が6億回再生突破、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。（modelpress編集部）
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