6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）の授賞式が開催。『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。

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Fujii Kaze（藤井 風）が報道陣の囲み取材に登場した。藤井は主要6部門の一つである「最優秀アルバム賞」を『Prema』で受賞したほか、「Prema」で「最優秀R&B／コンテンポラリー楽曲賞」、「最優秀R&B／コンテンポラリーアーティスト賞」、『HELP EVER HURT NEVER』が「最優秀ロングヒットアルバム賞」にそれぞれ選ばれ、4冠を達成した。

フォトセッションではルビーを手にし、コンテンポラリーな動きでマスコミ陣の期待に応える藤井。「こんなありがたいことに賞なんてもらっちゃってますけれども、数々の人知れず努力している皆様がほとんどなので、もう私も負けず、調子に乗らずに、これからも地道にコツコツ地味に毎日を送っていけたらなと思っています」と受賞の喜びをコメントした。

受賞のステージでは「自分の中にいる究極の愛、“Prema”、つまり僕はそれを神様と言ってもいいと思うんですけれども。それを探しに行く、探さなくても本当は自分の中にあるっていうことに気付くために、自分が必要としていたようなものです」とアルバム『Prema』に込めた思いを話していた藤井は「Prema」でのパフォーマンスについて、「自分も有言実行というか、内側にあるそういうものを感じながらパフォーマンスしようと思ってたので、正直記憶ないんですけど、何やったか覚えてないんですけど、でもそういう意識はできたかな、と思っています」と振り返った。

（文＝渡辺彰浩）