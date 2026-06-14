6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）の授賞式が開催。『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。

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M!LKから佐野勇斗、塩粼太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人の5人が報道陣の囲み取材に登場した。M!LKは「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」をはじめ、「好きすぎて滅！」で「最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞」「最優秀バイラル楽曲賞」「カラオケ・オブ・ザ・イヤー；J-POP」「ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング2025」の部門で受賞し、5冠獲得となった。

フォトセッションでは記者から“滅ポーズ”の声が上がると、「待ってました！ やらせてください」と5人は嬉しそうにポーズを決める。「トロフィー（ルビー）に手を伸ばして“滅”」というリクエストに対しては、メンバーから「どういうことですか！？」「トロフィーに“滅”して大丈夫ですか？」「トロフィーなくなっちゃう」と口々に困惑の声が上がるも、しっかりと期待に応えていた。

受賞の喜びに佐野は、「こんなに多くの賞をいただけるとは夢にも思っていなくて。M!LKという名前を呼ばれた瞬間に一番に浮かんできたのが、み！るきーずでした」とファンの総称であるみ！るきーずを説明。「12年活動してきてみ！るきーずがいなかったらここまで来られてないので。いつも応援してくださるみ！るきーずの顔が思い浮かびました」と受賞の瞬間を振り返る。

「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトにしている『MUSIC AWARDS JAPAN』。自身も音楽に活力をもらっているという吉田は、「日本の音楽を世界に発信することは本当に素晴らしいなという風に思いますし、僕たちは日本を元気にしたいという気持ちで今活動しておりまして、まずは日本、そしていつかは世界を元気にできたらいいなと、より目標が高まりました」とさらなる夢を見据えた。

（文＝渡辺彰浩）