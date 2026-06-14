【宝塚記念／大口投票】クロワデュノールに「1000万円」超×3発　当日はレガレイラが500万超で猛追

第67回の大口投票はクロワデュノールに1000万超連発。

当日午前の段階でクロワデュノールが単勝2.2倍で1番人気に推され、メイショウタバルが2番人気6.0倍で差がなくミュージアムマイルが6.6倍の3番人気、レガレイラが6.7倍の4番人気、ダノンデサイルが8.0倍の5番人気と続き、ここまでがオッズ一桁台。

■クロワデュノールに1000万超×3発

豪華メンバー集結しただけあり、大口は前売りから大盛況。金曜は18時55分のミュージアムマイルに複勝約100万円からスタートすると、土曜の10時21分頃にはクロワデュノールの単勝約260万円、ダノンデサイルには10時56分頃に複勝約160万円、11時56分頃にも複勝約150万円の投票があった。

土曜の昼以降はクロワデュノールへ高額ラッシュ。12時36分頃に単勝約920万円が入ると、13時16分頃には単勝約1090万円、13時36分頃に単勝約1120万円、14時11分頃にも単勝約1490万円と1000万円台が3本あり、前日と思えぬほどのビッグマネー投下で単勝オッズは一時1.1倍を記録した。その後は断続的に100万円台の投票が夜まで続いたが、高額はなく土曜は終了した。

一夜明けた日曜は9時36分頃レガレイラに単勝約520万円で追撃開始。メイショウタバル、ミュージアムマイル、ダノンデサイルにも200万円台の投票があった。一方クロワデュノールは9時36分頃に単勝約630万円の投票こそあったが、午前の段階で1000万円を超える投票はなかった。

午後にはより活発な投票が予想され、クロワデュノールとレガレイラが投票額をどこまで伸ばすのか。またそれ以外の馬へ“ポツン大口”はあるのか、引き続きチェックしておきたい。