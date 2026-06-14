ロッテは、7月8日の日本ハム戦（ZOZOマリンスタジアム）でオフィシャルスポンサーである青森県三沢市の冠協賛試合「THIS IS MISAWA ナイター」を開催し、三沢市出身で女優・モデルの新谷姫加（28）が始球式を行うと発表した。

始球式は「THIS IS MISAWA ナイター」のファーストピッチセレモニーとして午後5時45分ごろから行われる予定。新谷は「今回人生で初めてファーストピッチを務めさせていただきます。いつかやってみたいと思っていたので、お話をいただいた時とてもうれしかったです。肩の強さには少し自信があるのでノーバンで投げれるよう練習たくさんして挑みたいと思います。そしてその後の千葉ロッテマリーンズさんの試合も全力で応援させていただきます！」とコメントを寄せた。

＜新谷姫加プロフィール＞三沢市出身。1998年5月30日生まれ。2015年アイドルとしてデビュー。2016年ミスiD2017を受賞。アイドル卒業後は演技の道へ本格的に挑戦し、1年間に8公演の舞台に出演し、2022年7月4日「週刊プレイボーイ」29号（集英社）で初表紙と巻頭グラビアを飾る。2025年6月4日には写真集「ひめかわいい」を発売し、6月16日発表のオリコン週間写真集ランキングにランクインする。舞台では、2024年明治座創業150周年ファイナル公演「メイジ・ザ・キャッツアイ」、2025年吉幾三特別公演 人形町「末っ子（おとんぼ）物語」に出演するなど女優・モデルとして幅広い分野で活躍中。