WBA世界バンタム級タイトルマッチ

ボクシングのWBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦が13日（日本時間14日）、米アリゾナ州グレンデールで行われた。前世界スーパーフライ級3団体統一王者の“バム”ことジェシー・ロドリゲスが、王者アントニオ・バルガス（ともに米国）に挑戦。6回TKO勝ちを収め、3階級制覇を達成した。

王者バルガスに挑戦したバム。2回終了間際にはバルガスの連打を浴び、3回も押し込まれるシーンが目立ち、顔面が赤らんだ。しかし5回、バムが左のカウンターを食らわせダウンを奪取。王者バルガスがキャンバスに倒れ、場内はどよめいた。6回にも左でダウンを奪い、TKO勝ち。バルガスは仰向けに倒れて動けなかった。

バムはこれで24戦全勝（17KO）。好戦的なサウスポーで、昨年11月には、井岡一翔が2度敗れたフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）を10回KOで粉砕した。

最も権威ある米専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）で、現在4位。1位に位置する世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）との対戦も噂されている。

リングインタビューでは井上との対戦について問われ「誰でも、いつでも準備はできているよ」と余裕のコメント。「誰が相手でも構わない。目の前にオファーがあれば、イエスと答えるよ」と歓迎していた。



（THE ANSWER編集部）