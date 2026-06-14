インスタグラム更新

米大リーグのドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦で左膝の炎症から「1番・DH」で2試合ぶりにスタメン復帰。第1打席で復活の14号先頭打者アーチを放った。チームは7-1で快勝。試合後に更新されたインスタグラムには思わぬ1枚を投じていた。

欠場明けの一戦で先頭打者アーチを放つなど、3打数1安打1打点3四球で勝利に貢献した大谷。試合終了からおよそ2時間45分後、インスタグラムのストーリー投稿で最後にアップされたのは、ホワイトソックスの村上宗隆を捉えた1枚だった。

右太もも裏の肉離れで負傷者リスト（IL）入りしている村上だが、ベンチで戦況を見守る様子が中継でも度々映っていた。

アップされたのはドジャースのベンチからにこやかな表情を激写された1枚。前日の試合中には、互いにベンチ内から2人がジャスチャーでやりとりする様子が話題になった中、何の前触れもなく投じて仲の良さをうかがわせた。

大谷は出場3試合連続アーチとなり、得意の6月にエンジン全開が期待される。

ドシャースは先発登板の山本由伸が快投。9回先頭打者にホームランを浴びるまでノーヒットピッチングを続けるなど、8回1/3を投げて1安打1失点だった。



（THE ANSWER編集部）