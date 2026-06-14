カラバリ豊富でおしゃれ！【3COINS】で探してみて♡「新作パスケース・ウォレット」

豊富なカラーバリエーションが特徴の「新作パスケース・ウォレット」が【3COINS（スリーコインズ）】で発売されました。どちらも同じ色合いの5色で展開しているため、パスケースとウォレットをお揃いにすることも可能です。今回は、高見えする新作アイテムをチェック！

オンでもオフでも使える上品なレザー調

高見え感のあるレザー調の「パスケース」は、プライベートはもちろん、仕事でも使える上品なデザイン。アイボリー・ブラック・ベージュ・グリーン・オレンジの全5色で、リールやフックの金具はどれもシルバーカラーを組み合わせています。\330（税込）とは思えない上品さと高見え感は、思わず全色揃えたくなるほどです。

極薄設計でもしっかり収納！

「極薄ミニウォレット」は、ミニバッグを持つときや、近場での買い物に便利な極薄設計のお財布。ミニウォレットはサイズが小さい分、収納の少なさが気になりますが、こちらは小銭・お札・カード3枚がすっきり収まるデザインになっているので安心して使えそうです。価格は\550（税込）で、カラバリは全5色。

【3COINS】の「新作パスケース・ウォレット」を合わせて購入しても\880（税込）とプチプラ。揃えて使うと統一感が出て、よりおしゃれ度UPを狙えます。カラバリが豊富で色選びも楽しめるので、ぜひ店頭でチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる