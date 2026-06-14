装いに洗練の輝きを。大人の胸元に寄り添う最旬【ボールチェーンネックレス】

薄着になり、着こなしがシンプルになる夏。スタイリングに物足りなさを感じたとき、真っ先に取り入れたいのがボールチェーンネックレスです。Tシャツからきれいめな装いまで、纏うだけで一気に鮮度を高めてくれる、今こそ手に入れたい実力派のアクセサリーをご紹介します。

【ユナイテッドアローズ】イミテーションパールとチェーンのエッジが効いたコンビネーション

「イミテーションパール&チェーン ネックレス」\9,900

大ぶりなホワイトとグレーのイミテーションパールとチェーンを組み合わせせ、上品さとこなれ感を両立。

「主張しすぎず、きれいめからカジュアルまで、様々なスタイルにマッチします。シンプルになりがちな、夏のTシャツスタイルも一気に華やぎます」（【ユナイテッドアローズ】プレス 泉澤果林さん）

【ジャーナル スタンダード】様々なスタイリングになじむシルバーカラー

「Perry necklace brass a」\24,200【フィリップ オーディベール】

シルバーカラーのボールチェーンに、やや大ぶりな同色のボールがリズミカルに配置。シンプルでありながら、さりげなく主張が感じられるデザインです。

「スタイリングになじみやすいシルバーカラーのため、幅広いコーディネイトにマッチします。スタイリングが物足りない時にプラスすると、ぐっと華やかさが増すので1本あると重宝します」（【ジャーナル スタイル】PRアシスタント 赤松 鈴さん）

【スメリー ソー】神秘的な雰囲気の天然石にオリジナルのパーツを添えて

「blackLabradoritenecklace」\19,800

神秘的な雰囲気の天然石ブラックラブラドライトに【スメリー ソー】オリジナルのシルバーのパーツをトップに添えたシックなデザイン。

「シルバーのトップが映える、モダンで洗練された印象を与えてくれるため、落ち着いたトーンながらも存在感を放つネックレスです。モノトーンな装いや洗練された大人のスタイリングに好相性」（【スメリー ソー】プレス 高見澤志帆さん）

【シップス】連なった不揃いな石がこなれたムードを醸し出す

「Pepito / Pepita」\44,000【モスキート】

美しい色合いのホワイトジェイドを連ねたネックレスは、天然石ならではの不揃いな粒がこなれたムードを醸し出します。

「フリンジをまとめる黒い石がアクセント。Tシャツなどのカジュアルなスタイリングはもちろん、ジャケットなどのきれいめコーデに合わせれば、程よく砕けた雰囲気に。夏のコーディネイトならカジュアルにシフトでき、冬につければ暖かみがプラスされるオールシーズン活躍するネックレスです」（【シップス】プレス 田中梨恵子さん）

ボールチェーン特有のリズミカルな輝きから、顔まわりにモダンな透明感とほどよいアクセント効果がもたらされるはず。

※価格はすべて税込みです