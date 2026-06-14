気象庁は、5月末から防災気象情報を大きく変えました。改善の目的は「住人の避難をすすめるため」です。命を守る重要な情報ですので、何回かに分けて改善点を説明します。今回は、新しくできた「危険警報」と「避難行動」についてです。

危険警報とは

今回、新たに「レベル3 警報」と「レベル5 特別警報」の間に、「レベル4 危険警報」が設けられました。これはみなさんが避難を検討するとき、より判断しやすくするためです。これまでは災害の種類によっては「警報」→「特別警報」なので、「いきなり感」がありました。そこで、その間に避難判断を後押しする「危険警報」をつくりました。

気をつけなければいけないのは、「危険警報」はレベル4、「特別警報」はレベル5です。気象庁の検討会で「危険」と「特別」、どちらが「危機が迫っているのか」が直観的にわかり難いのでは…という議論があったと聞いています。確かにそうですね。名前の前にレベルをつけたので誤らないとは思いますが、注意してください。

＜警報でも危機は迫っています＞

もう1つ私たちは、「警報」より上位に「危険警報」「特別警報」があるので、「警報」が軽視されるのではないか？と案じています。そもそも「警報」は、危機が迫っていることを知らせる重要な情報です。その位置づけは変わっていません。「警報」が出たら適切な避難行動をお願いします。

＜警報、避難レベル、避難行動の関係＞

その避難行動と警報類の関係は

レベル5 特別警報 緊急安全確保

レベル4 危険警報 避難指示

レベル3 警報 高齢者等避難

となっています。

■レベル3 高齢者等避難(イラストは高齢者等避難イメージ)

高齢者・障害者・乳幼児など避難に時間がかかる人に、危険な場所から避難することを呼びかけます。避難を手助けする支援者もその対象です。

■レベル4 避難指示(イラストは立ち退き避難のイメージ)

対象地域の方は全員速やかに危険な場所から避難してくださいという情報です。この場合、「避難所」や「安全なご近所さんの家」に避難する「立ち退き避難」に加え、建物の上層階などに避難する「階上避難」があります。階上避難でOKなら、雨の中、避難所などに行く必要はありません。

レベル5 緊急安全確保（イラストは階上避難のイメージ）

豪雨の中、もしくは避難所への避難経路の途中に土砂災害の恐れがある場所、氾濫するおそれがある河川がある場合、そのような道を使って避難するのはかえって危険です。そのような場合は、戸建ての場合は2階に避難、集合住宅も上の階の知り合いの部屋に避難です。これが「緊急安全確保」の避難の一例です。建物ががけ(山)の脇にある場合は、その反対側の部屋に避難です。

新しい防災気象情報は、レベルと警報名がセットになっています。ですので、どんな危機が迫っていてどんな避難行動をとればいいのか、わかるようになっています。

◇

被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。