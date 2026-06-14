Original Loveが、デビュー35周年記念日である本日6月14日にニューシングル「愛はアカリ」を配信リリースした。

Original Love は、1991年6月14日にシングル「DEEP FRENCH KISS」でメジャーデビュー。以来、数々の楽曲を世に送り出し、世代とジャンルを跨ぎながら日本のロック、ポップスをオルタナティブな姿勢で更新し続けている。

35周年を迎えるにあたり、シングル「ワイルド・ヒューマニティー」、EP「From a South Island」(Original Love & CADEJO）を連続で配信リリース。そして、6月14日のデビュー記念日に「愛はアカリ」の配信リリースとなった。

新曲「愛はアカリ」は、2019年発売のアルバム「bless You!」、2022年発売の「MUSIC, DANCE & LOVE」から連なる作品群の流れを受け継ぐ、大きな転換期を迎えた時代に捧げる人生讃歌。幸福と平和、愛を問い、祈り、人々を照らす救済の歌として、多くの心に光を届ける楽曲である。レコーディングには盟友である東京スカパラダイスオーケストラ ホーンセクション(NARGO、GAMO、谷中敦)の3名が参加、華やかなサウンドになっている。

▲東京スカパラダイスオーケストラ ホーンセクション(NARGO、GAMO、谷中敦)

あわせて、2026年11月23日(月・祝)に行われる初の単独となる日本武道館公演＜SOUL POWER BUDOKAN 〜あれから、そしてこれから〜 Dancin’- The 35th Anniversary Live＞のゲストアーティストも発表となった。出演は、東京スカパラダイスオーケストラ ホーンセクション(NARGO、GAMO、谷中敦)。田島貴男×長岡亮介で、ふたりだけのステージ「ふたりソウルショウ」を行い、ライブアルバム「SESSIONS」もリリースしている長岡亮介（ペトロールズ）。そして、アルバム「bless You!」収録楽曲「グッディーガール feat.PUNPEE」で共演、ライブステージも共にしているPUNPEEの出演も決定した。チケット詳細はOriginal Loveオフィシャルサイトにて。

▲長岡亮介（ペトロールズ） ▲PUNPEE

◾️＜SOUL POWER BUDOKAN 〜あれから、そしてこれから〜 Dancin’- The 35th Anniversary Live＞ 日程：2026年11月23日（月・祝）

会場：日本武道館

開場 16:00 / 開演 17:00 / 終演 20:00（予定） ▼Band Member

田島貴男(Vo&G)、佐野康夫(Dr)、小松秀行(B)、河合代介(Organ)、木暮晋也(G)、真城めぐみ(Chorus) Guest Artist

東京スカパラダイスオーケストラ ホーンセクション(NARGO、GAMO、谷中敦)

長岡亮介

PUNPEE ▼チケット料金

全席指定 11,000円（税込）



お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

◾️＜Original Love Tour 2026「センス・オブ・ワンダー」＞ 2026年

5月24日（日）北海道・Zepp Sapporo

開場 16:15 / 開演 17:00 （ドリンク代別）

お問い合わせ：SMASH EAST 011-261-5569



5月30日（土）神奈川・関内ホール 大ホール

開場 17:00 / 開演 18:00

お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/



6月21日（日）福岡・Zepp Fukuoka

開場 16:15 / 開演 17:00（ドリンク代別）

お問い合わせ：BEA 092-712-4221 6月27日（土）大阪・Zepp Namba

開場 17:00 / 開演 18:00（ドリンク代別）

お問い合わせ：SMASH WEST 06-6535-5569



6月28日（日）愛知・Zepp Nagoya

開場 16:30 / 開演 17:30（ドリンク代別）

お問い合わせ：JAILHOUSE 052-936-6041



7月11日（土）東京・昭和女子大学人見記念講堂

開場 16:30 / 開演 17:30

お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ ▼チケット料金

全席指定 8.000円（税込） 主催：Wonderful World

制作：SMASH

◾️Original Love & CADEJOライブ情報 ＜中津川 WILD WOOD 2026＞

日程：2026年9月19日（土）・20日（日）

会場：中津川公園内特設ステージ（岐阜県中津川市茄子川1683-797）

オフィシャルサイト：https://nakatsugawawildwood.com/2026/