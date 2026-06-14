６人組女性ボーカルグループ「Ｌｉｔｔｌｅ Ｇｌｅｅ Ｍｏｎｓｔｅｒ」の公式サイトが１４日に更新され、メンバーの結海がこの日参加予定だった新曲のリリースイベントを欠席すると発表した。同グループは１１日に、ＭＡＹＵが体調不良により一定期間活動休止すると報告し、５人体制で活動することを発表したばかり。ファンからは心配する声が寄せられている。

公式サイトで「【ご案内】 結海 ６月１４日（日）リリースイベント欠席のお知らせ」と題して報告。「メンバーの結海ですが、体調が万全な状態ではなく本人の回復を優先させるために、本日開催の『一輪 ／ Ｐａｇｅｓ』／『Ｐａｇｅｓ ／ 一輪』発売記念リリースイベント（東京都：タワーレコード渋谷店）に関しましては、欠席とさせていただく判断をさせていただきました」と報告。当日の欠席発表になり「直前のお知らせとなり、楽しみにしていただいた皆様におかれましては誠に申し訳ございません」と謝罪した。タワーレコード渋谷店で、１０日に発売された新曲のリリースイベントとしてサイン会を行う予定で、「結海以外のメンバー４名に関しましては予定通りイベントに参加いたします」と説明した。

また「メンバー結海の欠席に伴い、６月１０日（水）及び６月１４日（日）実施予定分の結海の特典券をお持ちのお客様への対応につきまして、下記の通りご案内いたします」とし、振替対応や返金対応を案内した。

結海は同日、自身のＸを更新し「ごめんね。また笑顔で会おう」とファンに詫びた。

体調不良者が続出しているリトグリ。１１日に、ＭＡＹＵが一定期間活動を休止することを発表したばかりだった。ＭＡＹＵは前日１０日のシングル発売記念イベントで歌唱中に体調不良となり、イベントを途中で中止。体調回復を最優先に一定期間活動休止すると伝え、「当面の間、５人体制にて行わせていただきます」としている。

ＭＡＹＵに続く体調不良者に、ネット上では「他のメンバーも無理しないで」「一度みなさんに休養を与えたほうが良いのではないでしょうか…」と心配する声が集まっている。