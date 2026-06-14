モロッコMFアイユーブ・ブアディがブラジル戦で圧巻プレー

モロッコ代表は現地時間6月13日に2026年北中米ワールドカップ（W杯）のグループC第1節でブラジル戦と対戦し、1-1のドローに終わった。

この試合でモロッコMFアイユーブ・ブアディが公式戦デビューを飾ったなか、圧巻プレーに「え、モロッコの6番18歳？」と驚きの声が寄せられ、反響を呼んでいる。

18歳のブアディは2021年にフランス1部リールの下部組織に加入し、23年に16歳でデビューを飾った。プロ3年目の今季は公式戦42試合に出場し、18歳ながらすでにトップカテゴリーで96試合を経験している。

また、代表おいて出身地であるフランスの各年代でプレーをしていたものの、今年5月にモロッコへ代表変更。そしてW杯大会前の親善試合でプレーし、ブラジル戦が公式戦デビューとなった。

そしてブラジル戦では圧巻のハイパフォーマンスを披露。「ESPN」によると、この試合でのパス成功率は実に91％を記録し、5回のインターセプト、デュエル勝利数も9回を数えた。

SNS上では「18歳なのか。うますぎだろ」「既にフランスリーグ3年目」「18歳だと聞いてびっくり」「化け物すぎる」「あれ18歳なの⁉末恐ろしいな」「今回のW杯高騰株かな」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）