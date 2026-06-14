【JリーグオールスターDAZN CUP】J2J3EAST-A 1−0 J2J3WEST-B（6月13日／MUFGスタジアム）

【映像】チームメイトに身ぐるみ剥がされる一部始終

J2J3EAST-AのMF田中パウロ淳一（栃木シティ）が、ムードメーカーらしい振る舞いを見せた。優勝決定直後に披露したまさかの“パンイチ”姿に、ファンは大爆笑している。

6月13日、17年ぶりとなるオールスターゲーム「JリーグオールスターDAZN CUP」が開催された。決勝はJ1チームを破って勝ち上がった「J2J3EAST-A」と「J2J3WEST-B」が激突。開始3分、MF土居聖真（モンテディオ山形）が決めたゴールがそのまま決勝点となり、「J2J3EAST-A」が優勝を飾った。

試合終了のホイッスルが鳴り響くと、ピッチ上では選手やベンチメンバーが集まり歓喜の輪ができる。全員が喜びを爆発させる中、その中心でひときわ存在感を放っていたのがパウロだった。

チームメートに囲まれユニフォームを脱がされたパウロは、まさかの“パンイチ”姿で登場。お笑いトリオ『ダチョウ倶楽部』の故・上島竜平さんのネタを披露した。さらに着用していたパンツには栃木シティのエンブレムがあしらわれ、背面にはマスコット『トチモ』が描かれるなど、抜かりない“仕込み”も話題となった。

この様子を見た解説の長谷川健太氏は思わず「この人は吉本なんですか？」とツッコミ。中山雅史氏が「いろいろな顔を持っていますよね。サッカー選手であり、YouTubeもやっていますよね」と続けると、実況の下田恒幸氏も「TikTokなどでかなり人気ですよ」と補足。これに長谷川氏は「人気なんですねー、すみません」と笑いながら応じた。

このシーンはABEMAのコメント欄やSNSでも「さすがお祭り男」「パウちゃん最高だわ」「ムードメーカーすぎるってパウロ」「MVPでええやろ」「やめろよがもっとやれよに聞こえてくるw」と大きな反響を呼び、「めっちゃ栃木シティをアピールするパンツやんw」「パンツでちゃんと栃木の宣伝してるの流石やなw」「かわいいパンツ」と着用していたパンツにも注目が集まった。

また一方で長谷川氏についても「パウちゃん知らないの面白いw」「ハセケン素直に謝るの可愛いだろ」と大きな話題となった。

なお、大会のMIPには決勝点を挙げた土居が選出されたが、試合を通して大会を盛り上げたパウロもまた、強烈なインパクトを残した一日となった。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）