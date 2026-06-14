女優の真野恵里菜が13日に自身のアメブロを更新。夫でプロサッカー選手の柴崎岳のシーズンが終了しオフに入ったことを報告し、家族で久しぶりにお泊まりディズニーランドを訪れたエピソードを明かした。

【映像】真野恵里菜、夫と我が子と愛犬との家族ショット

この日、真野は「夫のシーズンが終わってオフに入ったので、久しぶりに泊まりでディズニーランドへ行ってきました！」と報告。パークを訪れた際のコーディネートについては、夫の柴崎がプレゼントしてくれたというミッキー柄のシャツで、「メンズサイズだから前だけシャツインして着ました」とこだわりをみせた。

ブログ内では、シャツとデニムを合わせたプライベートショットを複数公開。この服装を見たミッキーマウスやミニーマウスからも「いいね！」「素敵！」とジェスチャーで褒められたことに「嬉しかった」と喜びをつづった。

滞在中の過ごし方については、「子どもはすっかりグリーティングが好きになったので、この日はアトラクションは何も乗らず、ミッキーのお家へ2回、ミニーのスタイルスタジオへ3回行って」と、子ども中心のスケジュールを説明。「グリーティングたくさん出来て子どもの喜ぶ姿をたくさん見れて、私も嬉しかった」と、母親としての充実感を滲ませた。

この投稿に読者からは「シャツ似合ってますね」「岳さんセンスがある〜」「かわいすぎです」などの絶賛のコメントが寄せられている。