小学生を対象にしたフットサルの大会「EXILE CUP 2026」が岡山市南区で開かれています。

【写真を見る】EXILE 橘ケンチさんや元サッカー日本代表のラモス瑠偉さんも「相手にリスペクトをもって、マナーを守って、暴れて」小学生のフットサル大会「EXILE CUP 2026」【岡山】

ダンス＆ボーカルグループ・EXILEが所属するLDH JAPANが社会貢献の一環としたはじめた全国大会で、岡山市内で歯科医院向けのシステムを手掛ける「Hiクラテス」などが支援しています。

中国地方の大会には、40チームが参加しました。大会には、EXILEの橘ケンチさんや元日本代表で、スペシャルサポーターのラモス瑠偉さんも駆けつけ激励しました。

（ラモス瑠偉さん）

「とにかく楽しく楽しくけがのないように。相手にリスペクトをもって、マナーを守って、暴れてほしいです。笑顔で」



予選で優勝したチームは、9月に行われる愛媛県での決勝大会に進出します。