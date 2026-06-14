◇MLB ドジャース7−1ホワイトソックス(日本時間14日、レート・フィールド)

ドジャースは山本由伸投手が大記録に迫る快投をみせ、大谷翔平選手も先頭打者ホームランを放つなど、ホワイトソックスに快勝となりました。

「左膝の炎症」で前日は欠場した大谷選手が1番DHで復帰。いきなり右腕ショーン・バーク投手のストレートをとらえ、出場3試合連続となる今季14号の先頭打者ホームランを放ちます。さらにマックス・マンシー選手の15号2ランで初回から3得点。マンシー選手は8回にも2ランを放つなど、打線は10安打で7得点を奪いました。

今季13試合目の登板となった山本投手は、先頭打者をストレートで三振に切ると、そこから7回まで一人の走者も出さない完璧な投球。8回2アウトから遊撃手ムーキー・ベッツ選手の失策で初めて走者を出しますが、後続を抑えて8回まで無安打投球をみせます。ノーヒットノーランまであと3人。ところが、9回は先頭打者のトリスタン・ピーターズ選手にソロホームランを浴びて、大記録達成とはなりませんでした。それでも続く打者をセンターフライとし、ここで降板。球場から大喝采を浴び、ベンチでは、大谷選手をはじめ仲間たちからねぎらいを受けて、笑顔で悔しそうな表情をみせていました。

山本投手の快投を受けて、最後はアレックス・ベシア投手が打者2人を抑え、7−1で勝利。大谷選手が今季14号を含む3打数1安打3四球の活躍。山本投手は8回1/3を投げて、109球、1安打、7奪三振、無四球、1失点の内容で、今季7勝(4敗)、今季防御率2.52となりました。