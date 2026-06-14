アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた合意が14日に署名される予定だとSNSに投稿しました。一方で、核開発問題など、アメリカとイランの主張には依然、隔たりがみられます。

トランプ大統領は13日、SNSへの投稿で、イランは「もはや核兵器を望んでおらず、 核兵器を保有することはないだろう」とした上で、戦闘終結に向けた合意が14日に署名され、その直後からホルムズ海峡が開放されるとの見通しを示しました。

また、「全ての状況が落ち着いた適切な時期」に、イランの高濃縮ウランを回収し、「希釈・破壊する」としています。

また、イラン国営放送は13日、イラン外務省の報道官が署名は14日ではないものの、「今後数日中に覚書に署名する可能性は否定できない」と述べたと報じました。

覚書の内容について、トランプ政権の高官は、ホルムズ海峡の開放や、イランの核開発計画の解体などが 含まれていると主張しています。

一方、イランのアラグチ外相は核開発問題については議論を先送りし、覚書が締結された後の60日間の交渉期間で協議をすると述べていて、アメリカ側の主張とは一致しません。

また、ホルムズ海峡の管理は「以前と同じにはならない」としています。イラン側は、船舶が通航する際に課金できる合意を主張していて、詰めの協議が行われているとみられます。