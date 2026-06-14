【バレー男子NL】日本が中国破り3連勝 全勝は日本含めブラジル、アメリカ、スロベニアの4チーム
◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月10日〜14日)
男子ネーションズリーグ(NL)は現地13日、日本は中国を3−1(25−23、25−22、20−25、25−21)で下し、3連勝を飾りました。
郄橋藍選手が両チーム最多21得点をマーク。キャプテンの石川祐希選手も12得点をあげて、開催地中国のアウェーの中できっちり勝利をつかみました。日本はこれで3連勝となり、第1週の最終戦でスロベニアと激突。スロベニアはここまで強豪ポーランドを下すなど、全勝対決となります。その他、各チーム第3戦までを終えて、ブラジル、アメリカ、日本、スロベニアが3戦3勝となっています。
予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。
【13日結果】
日本 3−1 中国
スロベニア 3−2 キューバ
ブラジル 3−0 セルビア
ブルガリア 3−1 アルゼンチン
アメリカ 3−2 カナダ
イタリア 3−0 トルコ
【日本の予選ラウンド日程】
◆中国開催
第1戦 ○3-0 ウクライナ
第2戦 ○3-2 ポーランド
第3戦 ○3-1 中国
第4戦 スロベニア
◆フランス開催
第5戦 セルビア
第6戦 イラン
第7戦 アメリカ
第8戦 フランス
第9戦 イタリア
第10戦 カナダ
第11戦 ベルギー
第12戦 アルゼンチン