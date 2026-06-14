◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月10日〜14日)

男子ネーションズリーグ(NL)は現地13日、日本は中国を3−1(25−23、25−22、20−25、25−21)で下し、3連勝を飾りました。

郄橋藍選手が両チーム最多21得点をマーク。キャプテンの石川祐希選手も12得点をあげて、開催地中国のアウェーの中できっちり勝利をつかみました。日本はこれで3連勝となり、第1週の最終戦でスロベニアと激突。スロベニアはここまで強豪ポーランドを下すなど、全勝対決となります。その他、各チーム第3戦までを終えて、ブラジル、アメリカ、日本、スロベニアが3戦3勝となっています。

予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。

【13日結果】

日本 3−1 中国

スロベニア 3−2 キューバ

ブラジル 3−0 セルビア

ブルガリア 3−1 アルゼンチン

アメリカ 3−2 カナダ

イタリア 3−0 トルコ

【日本の予選ラウンド日程】

◆中国開催

第1戦 ○3-0 ウクライナ

第2戦 ○3-2 ポーランド

第3戦 ○3-1 中国

第4戦 スロベニア

◆フランス開催

第5戦 セルビア

第6戦 イラン

第7戦 アメリカ

第8戦 フランス

◆日本開催第9戦 イタリア第10戦 カナダ第11戦 ベルギー第12戦 アルゼンチン