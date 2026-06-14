元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。実は楽屋が「目、疲れるな」と思っていた事務所の大先輩を実名で明かす場面があった。

ピンクが好きでピンク色にまみれているというリスナーから「自分でちょっとおかしいのかもと思ったり思わなかったり。紫好きの松岡さんも身の回り紫だらけになったりしてますか？」というメッセージが寄せられた。

松岡は「紫まみれにはなってないですね」とキッパリ。それでも「紫のものは必ず身につけている」と明かしつつ「でも、別にピンクだらけでもいいんじゃないの？自分が良ければいいんですよ」とアドバイスした。

そのうえで「でもそういう人いるよ。植草先輩そうだったよ」と少年隊の植草克秀の名前を挙げた松岡。「植草先輩、黄色が好きで、楽屋がソファーからのれんからタオルから、何から何まで、ずっと黄色だったよ」と明かした。

「“植草先輩、本当に黄色好きっすね”って俺が言ったら、“いいだろ”」って言ってたもん。だけど、俺らもほら縦社会だから“はい。いいっすね”って言うけど、正直そんなにいいとは思わない」とぶっちゃけ。「“目、疲れるなー、この楽屋”と思って。いつも思ってた。“目、疲れるなーこの人の楽屋”って」と笑った。