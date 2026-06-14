女優の比嘉愛未（40）が14日、都内で初のエッセー集「またね。」の発売記念会見を行った。

淡いクリーム色のドレス姿で登場。「仕事」「恋愛」「結婚」「年齢」「家族」「価値観」など、気になる25のテーマに分けて本音をつづった、10日発売のエッセー集をPRした。

会見の途中には、この日が40歳の誕生日とあって、サプライズで花束が贈られ「ありがとうございます。わー、キレイ！ うれしいですね」と、満面の笑みを見せて大喜びした。

「朝、目覚めた時に、どういう気持ちになるんだろうと思っていたら、これからの40代が、楽しみでしょうがなくなったんですね。私にとって、今までの人生40年間…。10代、20代、30代と、きっと、フェーズとして一区切りしてきたんですね。なので、ここからは新しい幕開け。作品でいうと『シリーズ4』が始まったみたいな気持ちで、すごく楽しみなので、チャレンジも臆することなくやり続けて。ですけど、今まで培ってきた経験や自信を持って、もっと穏やかに柔軟性を持って過ごしていけたらな、って思います。がむしゃらに頑張る時代は、さんざんしてきたので、これからは、ゆとりを持って、穏やかに過ごしたいなと思います」と、40代の決意も表明した。

7月からは日本テレビ系ドラマ「ファーストクライ 母子救命救急班」（水曜午後10時）で主演を務める。「ゆとりを持って、穏やかに」という言葉とは裏腹に、ますます多忙な時間が続きそうな気配だ。