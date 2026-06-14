すとぷり・さとみの６年ぶりワンマンライブABEMA PPV独占放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年９月に横浜アリーナで開催された人気2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のさとみによる６年ぶりのワンマンライブ『Satomi ONE MAN LIVE 2025 in 横浜アリーナ』より、最終公演「-Period-」を「ABEMA PPV」にて６月19日（金）20時より独占放送する。
『Satomi ONE MAN LIVE 2025 in 横浜アリーナ』は、2025年９月に横浜アリーナで開催された、「すとぷり」のピンク色担当・さとみによる６年ぶり３回目となるワンマンライブ。これまでのさとみの歩みとリスナーへの感謝を込めた２nd Full Album『S's』を引っ提げ、２日間にわたり全４公演を開催。これまでに発表してきたアルバムタイトルに由来するサブタイトルをそれぞれに冠し、各公演で異なるセットリストと演出でファンを魅了。さとみが“リスナーへの想い”と“こだわり”をたくさん込めて作り上げた特別なステージとなっている。
「ABEMA PPV」では、その４公演を締めくくる最終公演「-Period-」を独占放送。さらに、本PPVチケットの購入者全員にABEMA限定特典として「さとみのQ&Aコーナー」をプレゼント。ライブにかけた想いやリスナーへの気持ちなど、さとみが公演にまつわるさまざまな質問に答えた、ここでしか見ることのできない特別映像が楽しめる。
本放送は、「ABEMA PPV」にて６月12日（金）からチケットの販売を開始。「一般チケット」4,000円（税込）で購入・視聴することができる。なお、チケット購入者は、７月２日（木）23時59分まで見逃し配信でイベント本編を視聴することが可能。
(C)STPR Inc.
『Satomi ONE MAN LIVE 2025 in 横浜アリーナ』は、2025年９月に横浜アリーナで開催された、「すとぷり」のピンク色担当・さとみによる６年ぶり３回目となるワンマンライブ。これまでのさとみの歩みとリスナーへの感謝を込めた２nd Full Album『S's』を引っ提げ、２日間にわたり全４公演を開催。これまでに発表してきたアルバムタイトルに由来するサブタイトルをそれぞれに冠し、各公演で異なるセットリストと演出でファンを魅了。さとみが“リスナーへの想い”と“こだわり”をたくさん込めて作り上げた特別なステージとなっている。
本放送は、「ABEMA PPV」にて６月12日（金）からチケットの販売を開始。「一般チケット」4,000円（税込）で購入・視聴することができる。なお、チケット購入者は、７月２日（木）23時59分まで見逃し配信でイベント本編を視聴することが可能。
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