国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（ミュージックアワーズジャパン）の主要部門の授賞式が6月13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで行われました。授賞式の様子はNHKで中継され、YouTubeなどでは生配信されました。ライブパフォーマンスではシンガー・ソングライターの藤井風さんがトリを務め、予想外のサプライズ演出にネットは騒然となりました。



【アフター動画】「ない」「どこいった？」「さっきまであったよね？」騒然となった場面

藤井さんはアルバム「Prema」で最優秀アルバム賞を受賞。ステージ前のテーブル席から壇上に上がり、プレゼンターの俳優松たか子さんからトロフィーを受け取りました。



藤井さんのこの日のファッションは、ビッグショルダーのジャケット姿。肩まである金髪まじりの髪をハーフアップし、美しく整えた口ひげとあごひげが目を引きました。



授賞式終盤、ライブパフォーマンスのため再びステージに現れた藤井さんは、ファッションや髪型はそのままでしたが、顔の印象が一変。直前まであった口ひげとあごひげが消え、さっぱりとした印象に変身していました。



SNS上では「さっきまでヒゲあったよね？」「ヒゲがない」「ヒゲどこいった？」「スタンバイの間に剃った？」「剃ったの！？」「ひげあり、ひげなし」「パフォーマンスに圧倒されて気づかなかった」「私はヒゲなし派です」「ヒゲあり風さんがいい」などと盛り上がりを見せました。



藤井さんは今年7月、フジロックフェスティバルに初出演することが決まっています。また、10月から来年にかけてはワールドツアーとして、アジア6都市、ヨーロッパ3都市、北米6都市を巡ります。