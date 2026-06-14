韓国ドラマ「恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜」第1話〜第5話【あらすじ＆相関図】
6月15日（月）あさ8時15分から、韓流プレミア「恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜」（主演：ナムグン・ミン、アン・ウンジン 全32話）がスタート！
【story】
1636年（仁祖（インジョ）14年）の春、首都・漢陽（ハニャン）から離れた平和な村ヌングン里。運命の人との出会いを夢見る両班（ヤンバン）の娘ユ・ギルチェは、成均館（ソンギュングァン）の儒生ナム・ヨンジュンに想いを寄せるが、彼はギルチェの友人キョン・ウネを好いているようだ。
花摘みの祭りコッタリムの日、その美貌で男たちの視線を釘づけにするギルチェ。そんな中、村に謎の男が現れて…。
「テレ東プラス」では、6月15日（月）〜6月19日（金）放送、第1話〜第5話のあらすじを紹介する。
【6月15日（月）放送 第1話】
1636年（仁祖（インジョ）14年）の春、首都・漢陽（ハニャン）から離れた平和な村ヌングン里。運命の人との出会いを夢見る両班（ヤンバン）の娘ユ・ギルチェは、成均館（ソンギュングァン）の儒生ナム・ヨンジュンに想いを寄せるが、彼はギルチェの友人キョン・ウネを好いているようだ。花摘みの祭りコッタリムの日、その美貌で男たちの視線を釘づけにするギルチェ。そんな中、村に謎の男が現れて…。
【6月16日（火）放送 第2話】
ヨンジュンの気を引くため、鞦韆（しゅうせん）に乗ったギルチェ。しかし、バランスを崩してしまい、体は宙へと投げ出される。そんなギルチェを抱きとめたのは、あの謎の男イ・ジャンヒョンだった。礼も言わず素っ気ない態度のギルチェにジャンヒョンはあきれるが…。その夜、ギルチェはヨンジュンの気持ちを確かめるも、ウネには自分しかいないと言われてしまう。
【6月17日（水）放送 第3話】
ごろつきの親分ヤンチョンに会いに義州（ウィジュ）を訪れたジャンヒョンは、そこで商人たちのあいだで起きたある事件に遭遇。一方、ヌングン里では、ソンチュとイランの回婚礼(フェホンネ)が行われる。義州から戻ったジャンヒョンたちも祝宴に参加し、歌い手のリャンウムはそこで歌声を披露する。そんな中、ギルチェはヨンジュンの心を掴もうと、ある作戦を実行するが…。
【6月18日（木）放送 第4話】
漢陽は陥落し、国王・仁祖は江華（カンファ）島に逃れる時間もなく南漢山（ナマンサン）城へ籠城。ヌングン里の儒生たちは、「勇敢な儒生は出征を志願し国恩に報いよ」という王命を受ける。ヨンジュンはさっそく義兵を募るが、民を捨てて逃げた王をなぜ救わなければならないのかと断るジャンヒョン。ジャンヒョンはギルチェに、村に残らず自分と一緒に避難しようと持ちかけるが…。
【6月19日（金）放送 第5話】
出征直前、国を守ろうと村の男たちが士気を高めているところに、ジャンヒョン一行がやってくる。義兵に加わることにしたのかとヨンジュンに問われたジャンヒョンは「避難する」と即答し、皆を呆れさせる。最後の挨拶を終えて村を発ったヨンジュンたちはその後、勤王（クナン）兵に加勢するが、後金（こうきん）軍の奇襲を受けて大敗。ヨンジュンは辛うじて生き延びるが…。
出演者
イ・ジャンヒョン：ナムグン・ミン
ユ・ギルチェ：アン・ウンジン
ナム・ヨンジュン：イ・ハクジュ
キョン・ウネ：イ・ダイン
脚本・演出
【脚本】
ファン・ジニョン
【演出】
キム・ソンヨン／イ・ハンジュン／チョン・スジン
【story】
1636年（仁祖（インジョ）14年）の春、首都・漢陽（ハニャン）から離れた平和な村ヌングン里。運命の人との出会いを夢見る両班（ヤンバン）の娘ユ・ギルチェは、成均館（ソンギュングァン）の儒生ナム・ヨンジュンに想いを寄せるが、彼はギルチェの友人キョン・ウネを好いているようだ。
花摘みの祭りコッタリムの日、その美貌で男たちの視線を釘づけにするギルチェ。そんな中、村に謎の男が現れて…。
【6月15日（月）放送 第1話】
1636年（仁祖（インジョ）14年）の春、首都・漢陽（ハニャン）から離れた平和な村ヌングン里。運命の人との出会いを夢見る両班（ヤンバン）の娘ユ・ギルチェは、成均館（ソンギュングァン）の儒生ナム・ヨンジュンに想いを寄せるが、彼はギルチェの友人キョン・ウネを好いているようだ。花摘みの祭りコッタリムの日、その美貌で男たちの視線を釘づけにするギルチェ。そんな中、村に謎の男が現れて…。
【6月16日（火）放送 第2話】
ヨンジュンの気を引くため、鞦韆（しゅうせん）に乗ったギルチェ。しかし、バランスを崩してしまい、体は宙へと投げ出される。そんなギルチェを抱きとめたのは、あの謎の男イ・ジャンヒョンだった。礼も言わず素っ気ない態度のギルチェにジャンヒョンはあきれるが…。その夜、ギルチェはヨンジュンの気持ちを確かめるも、ウネには自分しかいないと言われてしまう。
【6月17日（水）放送 第3話】
ごろつきの親分ヤンチョンに会いに義州（ウィジュ）を訪れたジャンヒョンは、そこで商人たちのあいだで起きたある事件に遭遇。一方、ヌングン里では、ソンチュとイランの回婚礼(フェホンネ)が行われる。義州から戻ったジャンヒョンたちも祝宴に参加し、歌い手のリャンウムはそこで歌声を披露する。そんな中、ギルチェはヨンジュンの心を掴もうと、ある作戦を実行するが…。
【6月18日（木）放送 第4話】
漢陽は陥落し、国王・仁祖は江華（カンファ）島に逃れる時間もなく南漢山（ナマンサン）城へ籠城。ヌングン里の儒生たちは、「勇敢な儒生は出征を志願し国恩に報いよ」という王命を受ける。ヨンジュンはさっそく義兵を募るが、民を捨てて逃げた王をなぜ救わなければならないのかと断るジャンヒョン。ジャンヒョンはギルチェに、村に残らず自分と一緒に避難しようと持ちかけるが…。
【6月19日（金）放送 第5話】
出征直前、国を守ろうと村の男たちが士気を高めているところに、ジャンヒョン一行がやってくる。義兵に加わることにしたのかとヨンジュンに問われたジャンヒョンは「避難する」と即答し、皆を呆れさせる。最後の挨拶を終えて村を発ったヨンジュンたちはその後、勤王（クナン）兵に加勢するが、後金（こうきん）軍の奇襲を受けて大敗。ヨンジュンは辛うじて生き延びるが…。
出演者
イ・ジャンヒョン：ナムグン・ミン
ユ・ギルチェ：アン・ウンジン
ナム・ヨンジュン：イ・ハクジュ
キョン・ウネ：イ・ダイン
脚本・演出
【脚本】
ファン・ジニョン
【演出】
キム・ソンヨン／イ・ハンジュン／チョン・スジン