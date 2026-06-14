フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が１３日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

この日のゲストは、ななまがり・初瀬悠太、森下直人。独特のネタで人気だが、メジャー賞レースでは無冠の２人の向上を試みた。

初瀬は今年のＲ−１決勝でも披露したキャラ「言いきる男」で登場。パーパー・あいなぷぅが最近行った合コンは「うまくいかない」と言いきった。

あいなぷぅが初瀬に飛びかかり、強めのビンタをお見舞い。さんまは「女陣内？」と同番組で以前に陣内智則が永野に飛びかかったことを蒸し返して笑わせた。

陣内は「女陣内やないねん…」と苦笑。「吉本のちょっとした一件で『あれ、陣内ちゃうか？』言われてるんですよ。違うわ！」と叫んだ。

番組スーパーでは「陣内に隠れパワハラ疑惑」と流れ、陣内は「あれで俺、とばっちり受けてんねん…。何か俺の名前が出てきてるんですよ…。とばっちりですよ！」と釈明。さんまは「お前はオンエアでいじめんねんもんな？」と笑わせた。

陣内と永野の事件は２０２４年６月に同番組で、永野から「お利口な猿」などと言われた陣内が永野に飛びかかり、髪の毛を引っ張りまわした。その後、陣内は「キレてない」と釈明。永野は陣内と共演する度に、同件をネタにしている。