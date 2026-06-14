木村カエラ、みそ汁や手作り弁当など“毎日の手料理”を一挙公開「家庭的な感じ」「どれもおいしそう」 2児の母、夫は永山瑛太
歌手の木村カエラが10日、自身のインスタグラムを更新。「#毎日料理」のハッシュタグを添えて手作りの弁当や家庭料理の数々を公開し、ファンから温かい反響が寄せられている。
【写真】「家庭的な感じ」「どれもおいしそう」みそ汁や手作り弁当など、木村カエラの手料理の数々
木村は投稿で「私はいつからこんなに料理をするようになったんだろう。全く作れなかったくせに。しかし、いつどんな時も洗い物はめんどくさい」とユーモアたっぷりにつづり、複数の写真を投稿した。
公開された写真には、豚肉でしそとチーズ、梅を巻いたおかずや、彩り豊かな手作り弁当、みそ汁、三色丼、バナナブレッドなどが並び、日々の食卓の様子が伝わる内容となっている。
また、仕込んでいる梅シロップの瓶を写した写真には愛猫と思われる猫の姿が写り込むなど、木村らしい自然体な暮らしぶりものぞかせた。
この投稿にファンからは「家庭的な感じがなんだかとてもうれしい」「どれもおいしそう」「お料理写真うれしい!!」「主婦もこなすカエラちゃんすごすぎます」「彩りもさすがです」「カエラ飯食べれる人生の人いいな〜」などのコメントが寄せられた。
木村2010年6月、俳優の永山瑛太との結婚を発表。同年10月に第1子、13年5月に第2子が誕生した。
【写真】「家庭的な感じ」「どれもおいしそう」みそ汁や手作り弁当など、木村カエラの手料理の数々
木村は投稿で「私はいつからこんなに料理をするようになったんだろう。全く作れなかったくせに。しかし、いつどんな時も洗い物はめんどくさい」とユーモアたっぷりにつづり、複数の写真を投稿した。
公開された写真には、豚肉でしそとチーズ、梅を巻いたおかずや、彩り豊かな手作り弁当、みそ汁、三色丼、バナナブレッドなどが並び、日々の食卓の様子が伝わる内容となっている。
この投稿にファンからは「家庭的な感じがなんだかとてもうれしい」「どれもおいしそう」「お料理写真うれしい!!」「主婦もこなすカエラちゃんすごすぎます」「彩りもさすがです」「カエラ飯食べれる人生の人いいな〜」などのコメントが寄せられた。
木村2010年6月、俳優の永山瑛太との結婚を発表。同年10月に第1子、13年5月に第2子が誕生した。