「テレ東音楽祭 2026夏」出演アーティスト第1弾解禁 ZARD一夜限りの復活ステージ・モナキ＆とき宣が福岡の意外なスポットから生中継
【モデルプレス＝2026/06/14】テレ東では、6月28日よる6時30分〜から「テレ東音楽祭 2026夏」を放送。この度、出演アーティスト第1弾が発表された。
【写真】「テレ東音楽祭 2026夏」豪華出演アーティスト第1弾
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。2026年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送で届る。（※一部事前収録あり）MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務めることは既報の通りだが、この度出演アーティスト第1弾を発表。また、今回の「テレ東音楽祭」の番組ロゴは、今、国内外から注目されているグラフィックデザイナー・岡本太玖斗が担当した。
坂井泉水の歌声、映像とライブバンドメンバーがテレ東音楽祭に再集結。貴重な坂井さん直筆歌詞と共にスペシャルパフォーマンスを披露。「マイ フレンド」をはじめとする名曲の数々を一挙に届ける。
テレビ東京にて島袋寛子ソロとしては初披露となる「Body ＆ Soul」「Go! Go! Heaven」などの名曲メドレーを披露。同じ事務所ライジングプロダクションのアーティストたちとの特別な共演で届ける。
TVQ九州放送開局35周年を記念し、モナキと超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）が福岡の意外なスポットから生中継。普段とは異なるロケーションからの特別企画を楽しめる。
第2弾アーティストも近日発表予定。テレ東ならではの攻めた企画やコラボなど見どころがたっぷりとある。（modelpress編集部）
IMP.、相川七瀬、ano、Aぇ! group、AKB48、OWV、工藤静香、国生さゆり、ZARD、島袋寛子、Juice=Juice、SUPER EIGHT、DA PUMP、知念里奈、超ときめき◆宣伝部、中西保志、乃木坂46、FRUITS ZIPPER、MAX、南野陽子、宮沢和史、モナキ
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【写真】「テレ東音楽祭 2026夏」豪華出演アーティスト第1弾
◆「テレ東音楽祭 2026夏」出演アーティスト第1弾解禁
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。2026年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送で届る。（※一部事前収録あり）MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務めることは既報の通りだが、この度出演アーティスト第1弾を発表。また、今回の「テレ東音楽祭」の番組ロゴは、今、国内外から注目されているグラフィックデザイナー・岡本太玖斗が担当した。
◆ZARD35周年 一夜限りの復活ステージ
坂井泉水の歌声、映像とライブバンドメンバーがテレ東音楽祭に再集結。貴重な坂井さん直筆歌詞と共にスペシャルパフォーマンスを披露。「マイ フレンド」をはじめとする名曲の数々を一挙に届ける。
◆デビュー30周年を迎える島袋寛子によるSPEED名曲メドレー
テレビ東京にて島袋寛子ソロとしては初披露となる「Body ＆ Soul」「Go! Go! Heaven」などの名曲メドレーを披露。同じ事務所ライジングプロダクションのアーティストたちとの特別な共演で届ける。
◆モナキ＆超ときめき◆宣伝部、福岡の意外なスポットから生中継
TVQ九州放送開局35周年を記念し、モナキと超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）が福岡の意外なスポットから生中継。普段とは異なるロケーションからの特別企画を楽しめる。
第2弾アーティストも近日発表予定。テレ東ならではの攻めた企画やコラボなど見どころがたっぷりとある。（modelpress編集部）
◆出演アーティスト第1弾※50音順
IMP.、相川七瀬、ano、Aぇ! group、AKB48、OWV、工藤静香、国生さゆり、ZARD、島袋寛子、Juice=Juice、SUPER EIGHT、DA PUMP、知念里奈、超ときめき◆宣伝部、中西保志、乃木坂46、FRUITS ZIPPER、MAX、南野陽子、宮沢和史、モナキ
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