日曜劇場「ＧＩＦＴ」堤真一・山田裕貴・有村架純・本田響矢、約5ヶ月の撮影がクランクアップ「エース役の裕貴くんのリードがあったからこそ、無事に乗り越えることができたのだと思っています」

日曜劇場「ＧＩＦＴ」堤真一・山田裕貴・有村架純・本田響矢、約5ヶ月の撮影がクランクアップ「エース役の裕貴くんのリードがあったからこそ、無事に乗り越えることができたのだと思っています」