1児の母・岡副麻希「土曜日恒例」大量のミニおにぎり公開「キャンディみたいで可愛い」「小さいの沢山作るの大変」と反響
【モデルプレス＝2026/06/14】フリーアナウンサーの岡副麻希が6月13日、自身のInstagramを更新。一口サイズに握った小さなおにぎりの写真を公開し、話題となっている。
【写真】33歳1児の母フリーアナ「蓋開けたらワクワクする」“キャンディ風”大量のミニおにぎり
岡副は「土曜日恒例とりあえずの200gのちいさい◆なんだけど（運動後すぐ食べたそうだから持参笑）」（※◆は正式にはおにぎりの絵文字）とコメントを添え、写真を投稿。ラップに包まれた大量の一口サイズのおにぎりが、小さな弁当箱に詰められている様子を披露した。
おにぎりの手前には表面にヒビがたくさん入った弁当箱の蓋も写っており、岡副は「お弁当箱の蓋がばりばりと 今気がついた、、、」「私が使ってたお弁当箱！笑」と続け、長い間使っているものであることを明かした。
この投稿に、ファンからは「小さいの沢山作るの大変」「蓋開けたらワクワクする」「愛情たっぷり」「お子さんへの気遣いがさすが」「キャンディみたいで可愛い」「このアイデア真似しよ」「長いこと大事に使ってきたんだね」などと反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】33歳1児の母フリーアナ「蓋開けたらワクワクする」“キャンディ風”大量のミニおにぎり
◆岡副麻希、大量の一口おにぎり公開
岡副は「土曜日恒例とりあえずの200gのちいさい◆なんだけど（運動後すぐ食べたそうだから持参笑）」（※◆は正式にはおにぎりの絵文字）とコメントを添え、写真を投稿。ラップに包まれた大量の一口サイズのおにぎりが、小さな弁当箱に詰められている様子を披露した。
◆岡副麻希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「小さいの沢山作るの大変」「蓋開けたらワクワクする」「愛情たっぷり」「お子さんへの気遣いがさすが」「キャンディみたいで可愛い」「このアイデア真似しよ」「長いこと大事に使ってきたんだね」などと反響が寄せられている。
岡副は、2022年4月にレーシングドライバーの蒲生尚弥選手との結婚を発表。2024年5月5日に、第1子女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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