◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組 スコットランド１―０ハイチ（１３日、ボストン競技場）

１９９８年フランスＷ杯以来、７大会ぶり９度目出場のスコットランド（同４２位）は１次リーグＣ組初戦で、１３大会ぶり２度目の出場となったハイチ（ＦＩＦＡランク８３位）と対戦した。同組のブラジルとモロッコが引き分けており、Ｃ組首位となった。

ハイチとは親善試合を含めて初対戦。前半２８分、ＭＦマッギン（アストンビラ）の左足シュートが相手に当たってコースが変わり、先制ゴールを奪った。その後はハイチの攻勢を守り切って完封勝利。Ｗ杯での勝利は１９９０年イタリア大会の１次リーグ・スウェーデン戦（２〇１）以来、３６年ぶりとなった。

過去に出場した８大会は全て１次リーグ敗退し、そのうち３大会は得失点差で散った。ブラジル、モロッコと強豪揃いのグループとなったが、初の決勝トーナメント進出を目指す。

◆スコットランド（７大会ぶり９度目） ＦＩＦＡランク４２位。スコットランド出身のスティーブ・クラーク監督（６３）は就任８年目。個の弱さは運動量と組織力でカバーしたい。欧州予選は４勝１分１敗で首位通過。英国にありイングランド、ウェールズ、北アイルランドとともに同国を構成している。首都エジンバラ。人口は約５５０万人。