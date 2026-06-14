◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組 ハイチ０―１スコットランド（１３日、ボストン競技場）

１９７４年西ドイツ大会以来５２年ぶり２度目の出場となるハイチ（ＦＩＦＡランク８３位）は、１次リーグＣ組初戦でスコットランド（同４２位）に０―１で敗れた。

スコットランドとは親善試合を含めて初対決。序盤からカウンターやクロスなどで相手ゴールに迫った中、前半２８分にＭＦマッギンに先制ゴールを奪われた。英プレミアリーグで活躍するＭＦベルガルド（ウルバーハンプトン）、ＦＷイシドール（サンダーランド）を中心に攻勢を強めたが、１点が遠かった。

人口約１１５０万人のカリブ海の島国。ギャングの活動が激しく、治安悪化のため国内選手の招集ができないなど代表の活動への影響は少なくない。Ｗ杯予選では情勢不安のため、フランス人指揮官のミニェ監督が就任から１年以上経過した後も入国できず、ホーム開催ができないハンデを抱えていた。

それでも、今大会から出場国枠が増えたことに加え、米国、カナダ、メキシコが開催国枠での出場となったことで巡ってきたチャンスを生かし、北中米カリブ海Ｗ杯予選を突破した。

初出場した１９７４年西ドイツＷ杯は３戦全敗。５２年ぶりの大舞台で初の勝ち点を目指したが、完封負けに終わった。

◆ハイチ（１３大会ぶり２度目） ＦＩＦＡランク８３位。初出場した１９７４年西ドイツＷ杯は３戦全敗。フランス出身のセバスティアン・ミニェ監督が指揮。イングランド・ウルバーハンプトンＭＦベルガルドが攻撃の中心。北中米カリブ海３次予選Ｃ組６勝２分２敗で１位通過。首都はポルトープランス。カリブ海にあり、北海道の約３分の１程度の約２・８万平方キロメートル。人口は約１１５０万人。世界の最貧国に分類され、ギャングの活動が激しく治安が悪い。言語はフランス語など。五輪は１９２８年にアムステルダム大会で銅メダルを獲得してからメダルなし。