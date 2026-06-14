【豆があったらコレ】鍋を使わずパパッと完成！いつものひき肉が「絶品ごちそう」に激変

メキシコの代表的な料理である「チリコンカン」。日本では給食のメニューにも登場して、すっかりおなじみになりましたね。今回は鍋を使わない、手軽で簡単なチリコンカンレシピをご紹介。今日のごはんは、ちょっと気分を変えてみませんか？

▼アレンジいろいろ。フライパンで本格チリコンカン

作りおきにも重宝するしっかり味のチリコンカン。豆とひき肉を使い、フライパンだけで本格的なおいしさに仕上げます。多めに作って翌日にも活用できるのがうれしいポイントです。

▼アレでできるの!?下処理不要の爆速レシピ

電子レンジだけで10分ほどで完成するお手軽レシピ。市販のミートボールを使うので下処理も不要で、思い立ったらすぐに作れます。ヘルシーなので夜食にもぴったり。

▼レンジで8分！スパイス香るメキシコの味

材料を全て耐熱性の容器に入れて、レンジ加熱したら混ぜ合わせるだけ！簡単なのにスパイスの風味がしっかり効いた本格的な味わいで、初めてチリコンカンに挑戦する方にもおすすめの1品です。





どれも鍋いらずで、思い立ったらすぐ作れるのがうれしいところ。今夜のごはんに、メキシコの味をぜひ試してみてください。