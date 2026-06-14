女優の山口智子（61）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。夫で俳優の唐沢寿明（63）と立ち上げた会社について語った。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は山口が唐沢と今年1月に事務所を立ち上げたと紹介し「唐沢さんとはお話し合いはされたんですか。どんな会社にしていこう、みたいな」と質問した。

山口は「ゼロですね」と明言。「唐沢は根っからの俳優職人だから、それだけを突き詰める昭和のおじさん。私はもっともっといろんなことをやってみたくなっちゃって、あらゆるエンターテインメントの、あらゆる分野からの窓口作りたいなと」と2人の考え方を明かした。

加藤が「じゃあ唐沢さんは何もしないんですか」と続けると、「しないですねえ」ときっぱり。「しないけど、あたしの不得意分野だけはいつもやってくれますよ、税金の振り込みとか」と打ち明けた。

「パソコンを使った細かいことは、彼、向いているんですよね」と山口。加藤は「そっち得意なんだ、唐沢さん」と驚き「じゃあ2人で立ち上げるのはちょうど合ってて良かったですね」と感心した。

山口は「そういう意味で全然真逆で分野が違うから、だからいいのかも。ぶつからないで済むっていう」と笑顔で話した。