声優アイドルユニット「ピュアリーモンスター」の安藤鈴菜が、スポニチ東京本社でインタビューに応じた。結成9周年という大きな節目を越え、7人体制初のシングル「しゅがぴゅあ」で新たな風を巻き起こすグループ。その中で安藤は、自身の役割を少し照れながら「青い猫型ロボット担当」だと語る。そのユニークな自己分析の裏には、涙をこらえた稽古場での発見と、仲間を想う優しさが隠されていた。（「推し面」取材班）

「私、地声でたまにドラえもんになるらしくて」。そう言ってはにかみながらも、求められると顔を真っ赤にしてモノマネを披露する。その可愛らしく一生懸命な姿に、飾らない人柄がにじむ。

きっかけは、ある舞台の稽古中。真剣に涙をこらえて絞り出した声が、思いがけずドラえもんにそっくりだと指摘されたことだった。「舞台がコメディだったので『じゃあ、そこドラえもんにしよう』って言われたのがきっかけで極めました」。泣き虫な一面が、予期せぬ形で武器に変わった瞬間だ。

しかし「青い猫型ロボット」の役割はそれだけではない。安藤のバッグは、まるで四次元ポケットだ。心配性な性格から、万が一に備えてメイク道具一式からヘアアイロン、果ては裁縫道具まで持ち歩く。「私に言えば何でも出てくるっていうのがグループの中でも結構あって」。

誰かが困ったとき、そっと必要なものを差し出す。それは「お母さん」的な面倒見の良さとは少し違う。ただ、仲間が最高のパフォーマンスをできるよう、静かに環境を整えたいという、縁の下の力持ちとしての献身だ。メンバーとファンが一体となってわちゃわちゃと楽しむ。「今のピュアモンは「しゅがぴゅあ」を聴いてもらえれば分かる」。その言葉通り、グループの温かい空気感は、こうした一人一人の優しさの集合体でできている。

その一体感を強く実感したのが、5月1日に開催された結成9周年記念ワンマンライブだった。セットリストは、グループの歴史をたどるように楽曲が並ぶ。デビュー曲「教えてダーウィン」から最新曲「しゅがぴゅあ」へ。それは、ファンにとっても、メンバーにとっても、記憶を巡る旅だった。

「それぞれ加入時期が違うし、ファンのみんなも初期から見てる人もいれば「しゅがぴゅあ」から初めて来た人もいる。そんな中で『あの人とこの時に出会ったよね』っていうのを、すごく感じて」。ステージから客席を見渡せば、出会った頃の光景がフラッシュバックする。コロナ禍でライブ直前に中止を告げられた日の悔しさ。それをファンと共に乗り越えた日々。様々な記憶が、曲と共によみがえる。

スポットライトの下、数えきれないほどの顔を思い浮かべていた。曲と共に刻まれた記憶、共に乗り越えた時間。「続けてて良かったな、ピュアリーモンスターで良かったなってすごく思いましたね」。その言葉に、歩んできた道のりと、これから歩む未来への覚悟が詰まっていた。