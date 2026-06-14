女優の比嘉愛未（40）が14日、初のエッセー集「またね。」（講談社）の発売記念会見に出席した。「ありのままの言葉で自分の分身を生み出したような気持ち」とアピール。応援するファンへの感謝を一番意識したといい「皆さんへの心からのラブレター」とも表現した。

昨年デビュー20周年を迎えた比嘉。今作では「仕事」「恋愛」「結婚」「年齢」「家族」「価値観」など25篇の多彩なテーマで、これまで明かされてこなかった本音が記されている。「今までの人生の歩んで来た軌跡、日記をつづるような気持ちで自分の宝物」と思いを込めた。

この日は40歳の誕生日でもあり、サプライズで花束を渡されると「泣くのこらえましたよ」と感激しながら満面の笑みを浮かべた。約20年前に覚悟を持って1人で上京してきた当時のことを思い出したといい「“よく頑張ったね。最高の未来が待ってるよ”って言ってあげたくなりました」と感慨深げに話した。

朝の目覚めの心境は「これからの40代が楽しみでしょうがない」だったと明かした。30代までの生活を「がむしゃらに頑張る時代は散々してきた」と振り返り「培ってきた経験や自信をもって、穏やかに柔軟性をもって過ごしていけたら」と、これからの過ごし方を思い描いた。