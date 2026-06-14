◇MLB ドジャース 7-1 ホワイトソックス(日本時間14日、レート・フィールド）

圧巻の投球を披露したドジャース・山本由伸投手が、試合後に思いを語りました。

この日、今季13登板目となる先発マウンドにあがった山本投手。なんと8回までノーヒットに抑える圧巻の投球を披露します。しかし9回の先頭で迎えたトリスタン・ピーターズ選手に、痛恨の一発を被弾。続く打者を打ち取ったところで降板となりました。残した2アウトをアレックス・ベシア投手が奪い、ゲームセット。山本投手はこれで今季7勝目をあげています。

この日の登板を「調子自体はめちゃくちゃ良かったわけではなかった」と語った山本投手。「ノーヒットは逃しましたけど、ピッチングの内容は良かったのでよかったなという気持ちもありますし。９回に打たれたので悔しい気持ちはあります」と振り返ります。

一発を浴びた場面については「インコース高め狙ったのが甘く入りましたけど、実力不足です」とコメント。それでも、ここまでの試合から続いて“45者連続アウト”としたことには「すごく調子のいい証だと思うし、一人一人打者に集中して投げれています」とうなずきました。

さらに「毎試合、週1回の僕の仕事なので。その1試合にかけて、レギュラーシーズンもポストシーズンも同じ気持ちで気持ちをつくってマウンドに上がっているのが、いい方向にいっているのかな」と登板に対しての思いに言及。

降板後、大谷翔平選手に声をかけられていた場面については「特に変なことではないけど、今日は言えないです(笑)」と笑みを浮かべました。