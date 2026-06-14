『ザ・ボーイズ』前日譚『ヴォート・ライジング』2027年配信決定 ソルジャー・ボーイら登場、日本語ティザー公開
世界的人気シリーズ『ザ・ボーイズ』の前日譚を描くPrime Originalドラマ『ヴォート・ライジング』が、動画配信サービス「Prime Video」で2027年より独占配信される。
【動画】日本語スーパーティザー予告
『ザ・ボーイズ』は、スーパーヒーローが絶大な人気と権力を持つ世界を舞台に、その裏側に潜む腐敗や暴走を描いたダークヒーロードラマ。過激なアクションやブラックユーモア、社会風刺を盛り込んだ作風で世界的ヒットを記録し、Prime Videoを代表する人気シリーズとなっている。
本作は、『ザ・ボーイズ』ユニバースをさらに拡張する最新シリーズ。舞台を1950年代に移し、巨大企業ヴォート・インターナショナルの“歪んだ起源”を描く。
主演を務めるのは、『ザ・ボーイズ』でソルジャー・ボーイを演じたジェンセン・アクレスと、リバティ役のアヤ・キャッシュ。現在公開されているティザー映像では、シリーズならではの極悪非道な世界観と、新たな物語の一端が映し出されている。
キャストには、メイソン・ダイ（『ストレンジャー・シングス 未知の世界』）、ウィル・ホックマン（『ブルーブラッド〜NYPD家族の絆〜』）、キキ・レイン（『ビール・ストリートの恋人たち』）、ジョーデン・マイリー（『彷徨い』）、ニコロ・パセッティ（『インダストリー』）、エリザベス・ポージー（『ユーフォリア／EUPHORIA』）、リッキー・スタフィエリ（『一流シェフのファミリーレストラン』）、ブライアン・J・スミス（『センス8』）らが名を連ねる。アクレスとキャッシュは出演に加え、プロデューサーとしても参加する。
ショーランナー兼製作総指揮は、『ザ・ボーイズ』や『SCORPION／スコーピオン』で知られるポール・グレロング。さらに、『ザ・ボーイズ』クリエイターのエリック・クリプキをはじめ、セス・ローゲン、エヴァン・ゴールドバーグらが製作総指揮として参加する。
本シリーズは、ソニー・ピクチャーズ テレビジョンとAmazon MGMスタジオが共同制作。2027年にPrime Videoで独占配信される際は、Amazonプライム特典対象作品となり、プライム会員は追加料金なしで視聴できる。
【動画】日本語スーパーティザー予告
『ザ・ボーイズ』は、スーパーヒーローが絶大な人気と権力を持つ世界を舞台に、その裏側に潜む腐敗や暴走を描いたダークヒーロードラマ。過激なアクションやブラックユーモア、社会風刺を盛り込んだ作風で世界的ヒットを記録し、Prime Videoを代表する人気シリーズとなっている。
主演を務めるのは、『ザ・ボーイズ』でソルジャー・ボーイを演じたジェンセン・アクレスと、リバティ役のアヤ・キャッシュ。現在公開されているティザー映像では、シリーズならではの極悪非道な世界観と、新たな物語の一端が映し出されている。
キャストには、メイソン・ダイ（『ストレンジャー・シングス 未知の世界』）、ウィル・ホックマン（『ブルーブラッド〜NYPD家族の絆〜』）、キキ・レイン（『ビール・ストリートの恋人たち』）、ジョーデン・マイリー（『彷徨い』）、ニコロ・パセッティ（『インダストリー』）、エリザベス・ポージー（『ユーフォリア／EUPHORIA』）、リッキー・スタフィエリ（『一流シェフのファミリーレストラン』）、ブライアン・J・スミス（『センス8』）らが名を連ねる。アクレスとキャッシュは出演に加え、プロデューサーとしても参加する。
ショーランナー兼製作総指揮は、『ザ・ボーイズ』や『SCORPION／スコーピオン』で知られるポール・グレロング。さらに、『ザ・ボーイズ』クリエイターのエリック・クリプキをはじめ、セス・ローゲン、エヴァン・ゴールドバーグらが製作総指揮として参加する。
本シリーズは、ソニー・ピクチャーズ テレビジョンとAmazon MGMスタジオが共同制作。2027年にPrime Videoで独占配信される際は、Amazonプライム特典対象作品となり、プライム会員は追加料金なしで視聴できる。