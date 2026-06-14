（左から）ソルジャー・ボーイ（ジェンセン・アクレス）、プライベート・エンジェル（エリザベス・ポージー）、ボムサイト（メイソン・ダイ）、トルピード（ウィル・ホックマン）（C）Amazon MGM Studios

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　世界的人気シリーズ『ザ・ボーイズ』の前日譚を描くPrime Originalドラマ『ヴォート・ライジング』が、動画配信サービス「Prime Video」で2027年より独占配信される。

【動画】日本語スーパーティザー予告

　『ザ・ボーイズ』は、スーパーヒーローが絶大な人気と権力を持つ世界を舞台に、その裏側に潜む腐敗や暴走を描いたダークヒーロードラマ。過激なアクションやブラックユーモア、社会風刺を盛り込んだ作風で世界的ヒットを記録し、Prime Videoを代表する人気シリーズとなっている。

　本作は、『ザ・ボーイズ』ユニバースをさらに拡張する最新シリーズ。舞台を1950年代に移し、巨大企業ヴォート・インターナショナルの“歪んだ起源”を描く。

　主演を務めるのは、『ザ・ボーイズ』でソルジャー・ボーイを演じたジェンセン・アクレスと、リバティ役のアヤ・キャッシュ。現在公開されているティザー映像では、シリーズならではの極悪非道な世界観と、新たな物語の一端が映し出されている。

　キャストには、メイソン・ダイ（『ストレンジャー・シングス 未知の世界』）、ウィル・ホックマン（『ブルーブラッド〜NYPD家族の絆〜』）、キキ・レイン（『ビール・ストリートの恋人たち』）、ジョーデン・マイリー（『彷徨い』）、ニコロ・パセッティ（『インダストリー』）、エリザベス・ポージー（『ユーフォリア／EUPHORIA』）、リッキー・スタフィエリ（『一流シェフのファミリーレストラン』）、ブライアン・J・スミス（『センス8』）らが名を連ねる。アクレスとキャッシュは出演に加え、プロデューサーとしても参加する。

　ショーランナー兼製作総指揮は、『ザ・ボーイズ』や『SCORPION／スコーピオン』で知られるポール・グレロング。さらに、『ザ・ボーイズ』クリエイターのエリック・クリプキをはじめ、セス・ローゲン、エヴァン・ゴールドバーグらが製作総指揮として参加する。

　本シリーズは、ソニー・ピクチャーズ テレビジョンとAmazon MGMスタジオが共同制作。2027年にPrime Videoで独占配信される際は、Amazonプライム特典対象作品となり、プライム会員は追加料金なしで視聴できる。