アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の合意について、トランプ大統領は「14日に署名される予定だ」と主張しました。イラン側は「署名は14日ではない」としています。

トランプ大統領は13日、覚書の合意について、「14日に署名される予定だ。署名の直後からホルムズ海峡は開放される」とSNSに投稿しました。イランの高濃縮ウランについては、「適切な時期に回収し、イラン国内であれアメリカであれ、希釈、破壊する」としています。

また、アメリカ政府高官は合意が成立した場合、「ホルムズ海峡が開放され、次に機雷の除去が行われる」とし、アメリカが除去に参加するとの考えを示しました。

ニュースサイト「アクシオス」は、パキスタンとカタールの仲介で14日にオンライン会議を開き、覚書に電子署名する見通しだとも伝えています。

仲介国パキスタンのシャリフ首相はこれに先立って「パキスタンは電子署名に向けた準備を進めている」としたほか、「来週には技術レベルの協議が開かれる予定だ」との見通しを示しています。

一方、イラン外務省の報道官は、「覚書の署名は14日には行われない」との考えを示しました。「今後数日中に署名する可能性は否定できない」とも述べています。

こうしたなか、イスラエル軍は13日、過去24時間にレバノンの親イラン組織ヒズボラの拠点70か所以上を攻撃したと発表しています。

イランは覚書の合意をめぐり、全地域での戦闘停止を求めているとされています。