高市総理、スターマー英首相と会談へ　政府関係者「G7サミットに向けた足場固め」

G7（主要7カ国）の首脳会議にあわせヨーロッパを歴訪する高市総理大臣が、最初の訪問国イギリスに到着しました。

日本時間の14日午後に行われるスターマー首相との会談について、同行のフジテレビ政治部・木村祐太記者が中継でお伝えします。

中東情勢が重要な局面を迎える中、高市総理はG7サミットの開幕前にイギリスと個別に首脳会談を行い、原油市場の安定化に向けた連携を確認したい考えです。

就任後、初めてのヨーロッパ訪問となる高市総理は、日本時間の午前4時前、ロンドン近郊の空港に到着しました。

現在は市内のホテルに滞在しています。

スターマー首相との首脳会談について、政府関係者は「サミットに向けた足場固めだ」と話しています。

中東情勢をめぐり国民生活に影響が出ているのはイギリスも日本と同じで、高市総理はサミットで自ら提案する考えのエネルギー安全保障の強化策について賛同を得たい考えです。

また、対中国を念頭にしたレアアースなど重要鉱物の「共同備蓄構想」についても連携を確認する見通しです。

サミットで議論をリードしたい高市総理としては、イギリスを巻き込み、はずみをつけたい考えです。