お笑いコンビ、ななまがりの森下直人（40）、初瀬悠太（40）が13日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。後輩芸人のレインボーのジャンボたかお（36）から“クレーム”を受けた。

番組では「ジャンボたかお・オダウエダからのクレーム」として「清潔感って言葉ご存じですか？」と発表した。

明石家さんまは「清潔感、ないの…？」と聞くと、ジャンボは「あるわけないでしょうに」とつっこんだ。

ジャンボは「これは、お母さんに常に言われてたのが『たか、とにかく太っててもいい。顔がかっこよくなくてもいい。とにかく女性は清潔感。清潔感だけあれば男は何とかなる』って言われてたんです」と母親からの教えを語った。

続けてジャンボは「ななまがりさんは清潔感“だけ”ないんですよ」と明かし、スタジオを笑わせた。「面白い、実は笑顔がかわいい。顔も整っている。でも清潔感だけない」とイジった。

ジャンボが「俺と（マヂカルラブリー）村上さんなんて、清潔感だけでやってるんです」と語ると、村上は「誰が清潔感だけでやってるんだよ」とつっこんだ。野田クリスタルは「（清潔感）ないだろ」とヤジを飛ばした。

ジャンボは「村上さんは“太ってるのに清潔感がある”って振り幅だけで仕事している」と分析した。 村上は「そうなのかよ！」と声を上げた。

ななまがりはコント日本一決定戦「キングオブコント」、結成16年目以上の漫才師たちがしのぎを削る「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」、漫才とコントの二刀流NO・1決定戦「ダブルインパクト」の3大会で決勝に進出した実力者。また森下、初瀬それぞれがピン芸人日本一を決める「R−1グランプリ」の決勝に進出しており、個人で4大会の決勝を経験している。