6月13日、TOYOTA ARENA TOKYO他にて国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催。『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。

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最優秀アーティスト賞を受賞したMrs. GREEN APPLEから大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架の3人が報道陣の囲み取材に登場した。

Mrs. GREEN APPLEは昨年に続いて2年連続での最優秀アーティスト賞の受賞となり、大森は「嬉しいです。感無量です。嬉しいです。それしか出てこない」と素直な感想を話す。

『MUSIC AWARDS JAPAN』が掲げるコンセプトについて、大森は「音楽はもちろんですけども、僕らが表現した音楽は、もともとボーダレスでグローバルなものだと思うんですよ。だから『世界へ！世界へ！』というか、『もう生まれ落ちたこの日から世界だろう』みたいな感じなので、それを胸張ってちゃんと鳴らし続けてきたのが、こうやって認めてもらえるというか、報われる日があってすごく嬉しい」と笑みを見せつつ、「ここから先もよりもっと頑張っていきたいし、ちょうど今アルバム制作もしている真っ只中で、明日も我々レコーディングですので、粛々と浮き足立たずに曲制作をしていけたらなっていうのは変わらず思う次第です」と隣にいる若井、藤澤とともに決意を新たにした。

（文＝渡辺彰浩）