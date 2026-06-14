誰にでも、心に残る大切な1台があるはず。

このコーナーでは、皆さんの思い出に残っているカメラのお話を募集します。初めて買ったカメラ、印象的なシーンを撮ったカメラなど、心の中にある大事なカメラの話を聞かせてください。

投稿者

knさん

製品名

コダック EasyShare V705

使用期間

2007年9月頃～現在も稼働（ほぼ休眠ですが）

購入理由

デジタル一眼レフカメラを持ち歩けないときのサブ機として購入

印象に残っていること

当時、入門用の本格的なデジタル一眼レフカメラなども発売されデジタルカメラ市場はかなり盛り上がっていたと思う。そんななか超広角＋パノラマ、二眼と他社にはない唯一無二と思われるカメラが登場した。

特に超広角とパノラマ撮影ができるコンデジはほとんどなかったように思う。D70を購入し懐かしのフィルムカメラから遠ざかっていた自分もカメラ熱が再燃していた中、携帯性にすぐれたV705があればとサブ機として購入しました。

当時のコンデジ価格としては高めで迷いに迷って買った記憶がありますが質感やデザインもよく、手のひらにちょうど収まるサイズなのでよく持ち歩いていました。

今見ると画像のキレなどは見劣りしますが、独特の持ち味があり今でも個性が際立っている1台だと思います。

久々に撮影してみましたが、当時のメーカーさんも20年先にも使われる想定がないのか、年月日の設定が2025年までしかできず驚きました。

今版のV705が出たら（出てほしい）間違いなく買ってしまうだろう。

忘れられない1台～私の愛したデジタルカメラ～ 募集要項

以下の項目を確認し、【テキスト】と【画像】をあわせて電子メールにて応募ください。

採用された方には、Amazonギフト券1,000円分をお送りいたします。

【テキスト】

投稿者名（本名以外も可） 製品名 使用期間 購入理由 購入のきっかけ、印象に残っていることなど（200～400字程度）※対象製品はデジタルカメラに限る。※掲載にあたって編集部でテキストを調整する場合あり。

【画像】

製品外観（1～3点） その製品で撮影した静止画または動画（1点。任意）※画像の長辺は800～1,920ピクセル程度、動画は2分以内。※肖像権、著作権などの諸権利をクリアしていること。※家族写真などの場合、本人の了承を得ていること。

【宛先】

memory_camera@impress.co.jp