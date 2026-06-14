比嘉愛未、40歳の誕生日迎えて感謝 目指すは祖母のような自立した女性「人間修行を頑張っていきたい」
俳優の比嘉愛未（40）が14日、都内で行われたエッセイ集『またね。』（講談社）発売記念会見に登壇。
【全身ショット】4０歳とは思えない美しさ！白のセットアップを着こなした比嘉愛未
今作には、「仕事」「恋愛」「結婚」「年齢」「家族」「価値観」など、25篇の多彩なテーマで、昨年デビュー20周年を迎えた比嘉の本音がつづられている。エッセイのほか、故郷・沖縄の思い出の地を巡る最新のフォトストーリーやQ＆Aも収録。比嘉ならではのしなやかな生き方が感じられる1冊となっている。
ファンの目を見て感謝の言葉を伝えたいという気持ちで、自身初のエッセイ集を出版することに。1年がかりで発売に至ったそうで、「すごく感無量ですね」と感慨深そうに語った。
踏み込んだ内容も書いてあるといい、「自分自身をさらけ出すのは勇気がいることなので、正直怖さはあったんですけど、そこを取り繕ってしまうとやりたかったことではないなと。私の芯となる部分、今までの軌跡を知ってもらって、人間・比嘉愛未、私自身を身近に感じていただけたらなと思い、勇気を振り絞り、覚悟を持って書きました」と力を込めた。
タイトル『またね。』を付ける時は「一切迷いがなかったです」と振り返り、「大事な家族や友人に会った後に、『よさなら』とか『じゃあね』じゃなく、『またね』というのが口癖なんですね。なので、この言葉はエッセイにぴったりなんじゃないかと思い、選びました」とにっこり。
この日、40歳の誕生日を迎えた比嘉。「これまで培ってきた経験だったり、自信を持って、穏やかに柔軟性を持って過ごしていけたらなと思います」と抱負を語った。
その後、サプライズで花束が贈呈された。比嘉は「泣くのこらえましたよ」と感激。「20年前のことを、今ふと思い出して、いろんな覚悟を持って1人で上京してきた私に『よく頑張ってね』と言ってあげたいです」と笑顔を見せた。
一番憧れている女性は祖母だという。「99歳まで生きて、自立したとっても素敵な女性なので、そこまでいけるように。俳優も続けつつ、人間修行を頑張っていきたいです」と意気込んだ。
【全身ショット】4０歳とは思えない美しさ！白のセットアップを着こなした比嘉愛未
今作には、「仕事」「恋愛」「結婚」「年齢」「家族」「価値観」など、25篇の多彩なテーマで、昨年デビュー20周年を迎えた比嘉の本音がつづられている。エッセイのほか、故郷・沖縄の思い出の地を巡る最新のフォトストーリーやQ＆Aも収録。比嘉ならではのしなやかな生き方が感じられる1冊となっている。
踏み込んだ内容も書いてあるといい、「自分自身をさらけ出すのは勇気がいることなので、正直怖さはあったんですけど、そこを取り繕ってしまうとやりたかったことではないなと。私の芯となる部分、今までの軌跡を知ってもらって、人間・比嘉愛未、私自身を身近に感じていただけたらなと思い、勇気を振り絞り、覚悟を持って書きました」と力を込めた。
タイトル『またね。』を付ける時は「一切迷いがなかったです」と振り返り、「大事な家族や友人に会った後に、『よさなら』とか『じゃあね』じゃなく、『またね』というのが口癖なんですね。なので、この言葉はエッセイにぴったりなんじゃないかと思い、選びました」とにっこり。
この日、40歳の誕生日を迎えた比嘉。「これまで培ってきた経験だったり、自信を持って、穏やかに柔軟性を持って過ごしていけたらなと思います」と抱負を語った。
その後、サプライズで花束が贈呈された。比嘉は「泣くのこらえましたよ」と感激。「20年前のことを、今ふと思い出して、いろんな覚悟を持って1人で上京してきた私に『よく頑張ってね』と言ってあげたいです」と笑顔を見せた。
一番憧れている女性は祖母だという。「99歳まで生きて、自立したとっても素敵な女性なので、そこまでいけるように。俳優も続けつつ、人間修行を頑張っていきたいです」と意気込んだ。